Anota un touchdown en el Super Bowl con estas botanas fáciles de preparar.

El próximo domingo 7 de febrero, podremos disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Super Bowl LV, y no hay mejor manera de verlo que acompañado de tu familia y unas deliciosas botanas.

Es por eso que te dejamos 5 recetas súper fáciles y rápidas de preparar, pero sobretodo muy deliciosas, con las que te garantizamos ganar el título del mejor anfitrión.

- Guacamole

Además de ser un clásico de la comida mexicana, es el favorito de los fanáticos del Super Bowl, por lo que se ha convertido ya en el invitado especial de este evento.

Preparación:

Tritura 3 aguacates y agrégale una cebolla picada, un manojito de cilantro, un chile verde picado y jitomate cortado en cuadritos. Finalmente añade el jugo de un limón y una pizca de sal, y sirve en un tazón acompañado de totopos.

Tip: Si eres fan del queso, puedes agregar un poco de queso ricota o queso feta cuando estés triturando los aguacates. Le darás un toque diferente y delicioso.

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- Jalapeños rellenos

Para ponerle un poco de picor a la ocasión, los chiles jalapeños son la mejor opción, y si los rellenas de queso y envuelves con tocino, ¡mucho mejor!

Preparación:

Limpia los jalapeños y quítale el corazón de semillas y venas. Rellénalos con queso crema o cubitos de queso manchego y envuélvelos con una tira de tocino. Posteriormente ponlos a freír en un sartén hasta que el tocino este crujiente y al retirarlos, colócalos en una servilleta para quitar el exceso de grasa.

Tip: Además del queso, puedes rellenarlos con camarones. Tu familia amará la combinación.

- Nachos con queso

Otra de las botanas que no pueden faltar en el Super Bowl son deliciosos y rápidos nachos, un platillo que requiere de pocos ingredientes.

Preparación:

En una olla debes poner a calentar leche y agregar cubos de queso cheddar, o el queso para derretir que más te guste, hasta que logres una consistencia un poco espesa. Una vez que ya tengas la salsa de queso, coloca tostadas o totopos en un plato, agrega carne molida, pimiento, cebolla, chile y sirve el queso encima.

- Aros de cebolla

No solo son deliciosos, sino que son ideales para ‘picar’ mientras tu equipo prepara su jugada.

Preparación:

Corta la cebolla de modo que queden los aros, pásalos por una mezcla de harina, sal y polvo para hornear, luego mételos en una preparación de huevo y leche, para después volver a empanizar. Ponlos en un sartén con aceite para freírlos y sírvelos calientitos.

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- Dedos de queso

Perfectos para los pequeños de la casa, ya sean de mozzarella o queso manchego.

Preparación:

Cortas las barritas de tu queso favorito y pásalas por harina, huevo y pan molido, no olvides hacerlo dos veces para que queden crujientes. Finalmente fríelos en aceite hasta que notes que están bien doraditos.

Cualquier opción que elijas será tu jugada maestra para anotar un verdadero touchdown con toda tu familia.

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