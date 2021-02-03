Estos son los escándalos del show de medio tiempo en el Super Bowl.

En vivo, en repetición, en Internet, los escándalos y momentos más bochornosos que han ocurrido durante los shows de medio tiempo del Super Bowl, han quedado registrados para la posteridad, y aunque algunos de ellos fueron incidentes menores, algunos momentos le dieron dolor de cabeza a sus protagonistas.

Aquí te contamos cuáles han sido algunos de los escándalos inolvidables en la historia de los medios tiempos del Super Bowl.

DESENCHUFADO

Para ningún artista debe ser agradable el momento en el que queda al descubierto su playback, durante un programa en vivo, y menos si los minutos que dura su show, es de lo más esperado por todos los espectadores, tal fue el caso de los Red Hot Chilli Peppers, que terminaron en ridículo por no llevar el bajo conectado a NADA, evidenciando así la farsa que presenciamos todos en 2014.

EL DESTAPE

Otro incómodo momento se vivió cuando Justin Timberlake y Janet Jackson hacían el performance de “Rock Your Body”, y el cantante le arrancó parte del traje, y quedó al descubierto su seno.

Los encargados del medio tiempo en aquel Super Bowl del 2004, advirtieron que nada de esto había sido planeado así, sin embargo, debieron de enfrentarse diversas multas, y Jackson enfrentó una serie de cancelaciones en diversos canales de televisión.

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MALOS MODALES

La reina del pop, Madonna llegó hasta el campo de juego con una GRAN producción, digna de la realeza, sin embargo, un momento de descuido, convirtió a una de sus invitadas a la actuación, en el centro de la atención, ya que, de todo ese espectáculo de medio tiempo, lo más recordado es, el gesto de la rapera M.I.A. quien no sólo fue criticada por la audiencia y los medios de comunicación, sino que la NFL sigue considerando en interponer una millonaria demanda por la ofensa, aunque, ella no parece tener ninguna clase de arrepentimiento por lo ocurrido en 2012.

Al menos, y para la buena suerte de Madonna, todos olvidaron rápidamente el momento en el que tropezó y casi termina tirada en el escenario.

LAS 500 SOMBRAS DE PRINCE

El show de medio tiempo de Prince, no sólo fue electrificante, sino que desafió a la naturaleza, haciendo que todos terminaran bailando y cantando "Purple Rain", bajo la lluvia, una lluvia muy costosa por ciento.

El punto es que el majestuoso intérprete no podía pasar por la fiesta más grande de la NFL, sin ser uno de los espectáculos más épicos, aunque a muchos escandalizó un momento del espectáculo en el que Prince protagonizó un baile de sombras bastante sugerente durante su solo de guitarra.

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Para el Super Bowl LV tocará el turno de The Weeknd, quien seguramente tiene preparado un GRAN espectáculo de medio tiempo, en el que sin duda habrá sorpresas que inmortalizarán su show en la historia de la gran fiesta del fútbol americano.

Vive #LaLeyDelMásFuerte en la pantalla de Azteca 7, este 7 de febrero a las 5 p.m.