Curiosidades del Super Bowl LV que tal vez no sabías

El Super Bowl es sin duda uno de los eventos deportivos más importantes del año y esta edición LV será un juego único e histórico. Es por eso que hemos reunido algunas curiosidades que quizá nos sabías del evento de este 2021.

1. Por primera vez en la historia del Super Bowl un equipo jugará en su propia casa: Este año el Raymond James Stadium de los Bucaneros, albergará el encuentro entre los locales Tampa Bay Buccaneers y el campeón del año pasado Kansas City Chiefs.

2. Mucho Girl Power, esta edición tendrá el mayor número de mujeres en el campo: Sarah Thomas será la primera mujer árbitro en la historia del Gran Tazón y viene acompañada de otras cinco poderosas mujeres; Julie Frymyer, Carly Helfand, Maral Javadifar, Lori Locust y Tiffany Morton.

3. El Super Bowl LV será el juego con menor asistencia en la historia: Este partidos se llevará acabo pese a la pandemia mundial por Covid-19, por lo que sólo contará con 22 mil asistentes aunque la capacidad del Raymond James Stadium es de 75 mil aficionados.

4. La disputa entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs será generacional: Entre los quarteback existe una diferencia de casi veinte años de edad, pues mientras Tom Brady tiene 43 años, Patrick Mahomes 25.

5. La NFL invitó a trabajadores de la salud a disfrutar del juego en agradecimiento: Roger Goodell, comisionado de la Liga, anunció que 7 mil 500 trabajadores de la salud vacunados fueron invitados a ver el Super Bowl en el estadio, esto para honrar y agradecer el extraordinario servicio que han dado durante la pandemia.

6. Costo de los comerciales: El Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos, por lo que los comerciales que aparecen durante la emisión suelen tener un costo estimado de 5 millones de dólares por 30 segundos de duración.

7. Con 43 años, Tom Brady será el jugador con más edad que ha disputado el Super Bowl: El QB de los Bucaneros, Tom Brady romperá un récord más al convertirse en el jugador más longevo en jugar como titular, marca que sostenía Bryan Bulaga con 41 años.

8. No podía faltar el guacamole: En Enero de 2020, México exportó más de 125 mil toneladas de aguacate originario de las sierras de Michoacán, superando las 119 mil 716 toneladas de enero de 2019; y este 2021, nuestro país batirá un nuevo récord al enviar 132 mil toneladas aproximadamente.

Esta edición del Super Bowl será muy diferente a las 54 anteriores, pero también muy significativa y llena de sorpresas que seguramente la harán única.

Disfruta de el Super Bowl LV y vive #LaLeyDelMásFuerte en la pantalla de Azteca 7.