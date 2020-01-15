Así llega la nueva temporada de Grey’s Anatomy, donde la doctora Meredith hará de todo… menos lo que sabe.

La temporada número 16 de Grey's Anatomy llegó este martes a la televisión de Latinoamérica, luego de que se transmitiera el primer episodio el 26 de septiembre de 2019 en Estados Unidos.

La icónica serie regresa con muy pocas cosas de la historia principal: el hospital de Seattle (aunque en realidad se grabó en Los Ángeles) y cuatro de sus protagonistas: los doctores Meredith Grey (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson), Richard Webber (James Pickens) y Alex Karev (Justin Chambers).

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A esto se le agrega que hace unos días se confirmó que el carismático Doctor Karev deja el barco en esta temporada, bajo la excusa de que abandona la medicina para ir a cuidar a su madre.

Tantos son los cambios, que en este regreso se le verá a la Doctora Grey haciendo de todo… menos lo que sabe: porque, además de haber asumido su responsabilidad en el fraude del seguro (tema emblema de la temporada 15), ahora deberá cumplir tareas comunitarias y se le verá barriendo, limpiando calles.

Y a los Doctores Karev y Webber, también involucrados en ese asunto delictivo, la serie les encontró otro destino: un lugar en un hospital alejado, al que le falta todo, desde insumos hasta personajes coloridos.

Con lo cual, el Grey Sloan Memorial de Seattle tampoco es lo que era. Se echó mano al recurso de "sumar caras nuevas para refrescar la historia", pero, por lo visto en el arranque, eso aún no dio sus frutos: llegan el doctor Comac Hayes (Richard Flood), como jefe de cirugía pediátrica, y los doctores Atticus Link Lincoln y Tom Koracick, a cargo de Chris Carmack y Greg Germann.

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