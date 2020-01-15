Lindsay Lohan, en problemas con la autoridad; su mamá fue detenida por conducir en estado de ebriedad.

La actriz Lindsay Lohan volvió a verse involucrada en problemas con la autoridad, pero no precisamente por ella, sino por su mamá Dina, quien fue detenida por conducir en estado de ebriedad.

Ya tenía años que Lohan no se había involucrado en problemas con la justicia, pues ahora lleva una vida más tranquila entre Grecia y Dubái. Cabe recordar que durante su juventud tuvo algunos castigos otorgados con la justicia, como el hecho de permanecer 14 días en prisión en régimen de aislamiento.

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Pero, ahora fue su mamá quuien enfrentó un problema similar al de su hija cuando era una jovencita; Dina fue arrestada por judiciales debido a que manejó bajo estado de ebriedad y provocó un ligero accidente automovilístico.

La mujer viajaba en su Mercedes sobre Long Island, Nueva York, cuando chocó la parte lateral de otro carro, a lo que ella trató de darse a la fuga sin obtener resultado; la dueña afectada la siguió hasta su casa sin que la mamá de Lindsay Lohan se diera cuenta.

Fue así que la policía llegó hasta el domicilio perteneciente a Dina y, finalmente, la arrestó para luego comparecer ante el juez, con quien se declaró no culpable de los cargos que la acusan.

Sin embargo, el caso aún no se resuelve, por lo que su representante legal mandó un comunicado en el que menciona que regresarán a los juzgados este miércoles 15 de enero.

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