43 fondos de pantalla de Demon Slayer que adornarán tu celular: se ven hermosos
Esta serie o manga es una de las más queridas del ánime, por lo que muchos fans buscan tener a los personajes como fondo de pantalla
Demon Slayer es un anime que ha cautivado a miles de espectadores de todo el mundo gracias a las aventuras de los carismáticos personajes. Esta serie manga es de las más vistas, por lo que sin duda hay fans que buscan coleccionar todo lo referente a ello. En esta ocasión, traemos 43 fondos de pantalla que se verán espectaculares en tu celular. Conoce porque hizo historia con Infinity Castle.
Por si no conoces la serie o te quieres sumergir a la historia, todo se basa en Tanjiro Kamada, un adolescente que se quedó huérfano luego de que su familia fuera asesinada por un demonio. Desde entonces, emprende una aventura para cazar a los seres más despreciables y conseguir una cura para su hermana, que logró sobrevivir al ataque, pero se volvió un monstruo. Nominan al anime a los Premios de la Academia Japonesa.