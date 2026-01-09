5 mejores capítulos de ‘Malcolm el de en medio’

Malcolm el de en medio es considerada una de las comedias más divertidas e influyentes de todos los tiempos. Estrenada el 9 de enero del año 2000, la serie rompió los moldes tradicionales de las sitcoms familiares sin risas grabadas ni público en vivo.

Con humor ácido que retrató como pocas veces la vida cotidiana de una familia completamente disfuncional, la historia del joven genio Malcolm (Frankie Muniz) y su caótica familia logró combinar sátira, crítica social y momentos emotivos.

A lo largo de 7 temporadas y 151 episodios, los fans recuerdan algunos capítulos memorables. Estos fragmentos destacan por su creatividad, profundidad y capacidad para representar la esencia de la serie.

Los 5 capítulos icónicos de la serie 'Malcolm el de en medio' (Malcolm in the Middle)

El boliche (episodio 20- temporada 2)

Este episodio presenta dos realidades paralelas de una salida a jugar boliche: una en la que Lois lleva a los chicos y otra en la que lo hace Hal. El contraste entre ambas situaciones refleja la ambivalencia constante en la vida de Malcolm y refuerza una de las ideas recurrentes de la serie: incluso cuando consigue lo que quiere, rara vez ocurre como él lo imagina.

Reunión familiar (episodio 3- temporada 4)

Los Wilkerson asisten a una reunión con la familia de Hal, donde Lois es tratada con desprecio por no pertenecer a una clase social acomodada. Frente a las humillaciones, los 4 hermanos se unen para vengarse y defender a su madre, demostrando una vez más su talento innato para el caos y la lealtad familiar.

Si los chicos fueran chicas (episodio 10- temporada 4)

Ante la llegada de un nuevo bebé, Lois imagina cómo habría sido su vida si, en lugar de hijos varones, hubiese tenido hijas. En su fantasía todo parece perfecto, hasta que la realidad se impone durante una visita al centro comercial. El episodio juega con estereotipos de género y muestra, con humor, que el caos familiar no depende del sexo de los hijos.

Lois contraataca (episodio 16- temporada 7)

Reese, habitualmente el agresor, se convierte en víctima de una cruel broma por parte de unas compañeras de escuela, lo que lo deja emocionalmente devastado. Al enterarse, Lois decide vengarse utilizando toda su experiencia y determinación. Malcolm considera que la reacción de su madre es exagerada, pero nada logra detenerla en su misión.



La graduación (episodio 22- temporada 7)

El capítulo final de la serie reúne todos los elementos que hicieron grande a Malcolm el de en medio. El joven se gradúa con grandes expectativas de futuro, pero Lois rechaza una oferta laboral muy lucrativa para él. Su decisión refuerza el mensaje central de la serie: el talento no basta si no aprende a esforzarse y asumir responsabilidades.

'Malcolm el de en medio' es una comedia que sigue vigente

Estos capítulos no solo destacan por sus situaciones absurdas y diálogos brillantes, sino también por su capacidad de explorar temas como la familia, la frustración, la desigualdad y el crecimiento personal. A más de dos décadas de su estreno, Malcolm el de en medio continúa siendo un referente indiscutido de la comedia televisiva y planea regresar con la producción de una miniserie de aniversario.