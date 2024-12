Joven actor conocido por su papel en Marvel vive en la calle y pide ayuda

Cuando vemos a un joven actor salir en el cine o la televisión, la mayoría de las veces pensamos que su vida está resuelta y que podrá tener todo lo que quiera. Nada más alejado de la realidad, al menos para el joven actor, Jack Veal, conocido por interpretar a kid Loki en la famosa serie del villano de Marvel.

¿Qué pasó con Jack Veal, el joven Loki de la serie de Marvel?

Jack Veal es un joven actor de tan solo 17 años, conocido por participar en la serie de Loki y The End of the F***ing world y su historia recientemente conmovió al mundo. Resulta que el joven subió a su cuenta de TikTok un video donde habla sobre las dificultades actuales a las que se está enfrentando. “Hola. Soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar”, expresó.

El chico suplicó a sus seguidores que le ayudaran a compartir el video, pues nadie lo quería ayudar. Incluso mencionó en el video que acudió a los servicios sociales, pero se negaron a brindarle apoyo. Afortunadamente, este video se hizo viral y muchas personas lo compartieron para ayudarlo, incluso hubo quien le ofreció un lugar donde quedarse.

Gracias a esto, Jack pudo subir otro video donde comentó que gracias a sus seguidores, servicios sociales lo había contactado y pronto los vería, pues, podían ayudar. “No sé qué han hecho ustedes, pero se ha hecho público y me ha ayudado muchísimo. Están tomando medidas ahora”, dijo Veal. “Realmente están haciendo algo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias”.

¿Por que Jack Veil terminó viviendo en la calle?

Supuestamente, el joven actor explicó que huyó de su casa tras sufrir fuertes agresiones psicológicas y físicas por parte de sus padres. “Sin entrar mucho en detalles, sufrí abusos en casa: violencia física, emocional, etcétera. No me dieron una educación muy buena. Sufro problemas de salud mental. Tengo autismo, TDAH, y me hicieron pruebas de bipolaridad y psicosis. No puedo quedarme con mis abuelos porque mi abuelo padece una enfermedad terminal. No tengo a dónde ir y necesito ayuda”, dijo.

También te puede interesar: Estos son los Pokémon que se robaron el corazón de los fans en cada generación