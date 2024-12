Britney Spears y su silencio musical: Conoce las razones que explican su pausa

Para varias generaciones, la canción ”...Baby One More Time” es una de las mejores canciones de la historia. Britney Spears fue uno de los grandes íconos del pop que llegó para quedarse. Sus canciones se escuchaban en todos lados, radio, cine y televisión. Desafortunadamente, los intereses de la industria musical y varios problemas personales apagaron por un tiempo el inmenso talento y carisma de la princesa del pop.

Después de una serie de fuertes problemas legales y de salud mental, la cantante consiguió su libertad. Este 2 de diciembre, ella cumple 44 años y los fans se siguen preguntando, ¿algún día anunciará un nuevo álbum?

¿Por qué Britney Spears no ha sacado nueva música?

Por diferentes motivos, la cantante decidió retirarse de la música. Uno de esos motivos, fue la intensa lucha que tuvo contra su padre, Jamie Spears. Ella buscaba liberarse del control y poder tomar sus propias decisiones personales, profesionales y financieras.

La princesa del pop pasó varios años en esa batalla legal, hasta que en 2021 logró disolver la tutela en la que se encontraba. En aquellos días no dudó en expresar lo cansada que estaba por haber sido obligada a trabajar en contra de su voluntad.

Britney Spears admite, que en gran parte no quiere regresar a la industria musical, pues quiere realizar su salud emocional. En sus redes sociales constantemente pública sobre el tema, y lo importante que es para ella sanar y mantenerse lejos del ojo público.

Aunque ha cumplido su promesa de no trabajar en un álbum en solitario, en 2022 participó en una colaboración con el mismísimo Elton John con el sencillo “Hold me Closer”. En el 2023 colaboró con Will.i.am en la canción “Mind your Business”. No solo eso, también ha escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años.

Es probable que la continuemos escuchando en diferentes canciones, trabajando con varios artistas del momento. Lo que será difícil es escuchar un álbum completo de ella en solitario, pues ella continúa priorizando su salud mental y su vida personal tras años de estar bajo el control de alguien más.

