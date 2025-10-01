BYD Atizapán ahora operado por Grupo Automundo: ¡nueva etapa, misma energía!
¡BYD Atizapán tiene nuevo rumbo! Ahora bajo la operación del Grupo Automundo
¡BYD Atizapán tiene nuevo rumbo! Ahora bajo la operación del Grupo Automundo, esta agencia da inicio a una nueva etapa, pero con la misma vibra eléctrica de siempre.
Con esta transición, BYD garantiza que sus clientes seguirán recibiendo el mismo trato, calidad y servicio de siempre, pero ahora respaldados por una de las empresas automotrices más sólidas de México.
“Reforzamos nuestra misión: llevar la electromovilidad a todo el país y brindar la mejor experiencia automotriz.”
Grupo Automundo aporta experiencia, infraestructura y visión, mientras BYD mantiene su compromiso con un futuro más limpio y eléctrico. ¿Ya conoces los modelos que puedes ver en Atizapán?