BYD Atizapán ahora operado por Grupo Automundo: ¡nueva etapa, misma energía!

¡BYD Atizapán tiene nuevo rumbo! Ahora bajo la operación del Grupo Automundo, esta agencia da inicio a una nueva etapa, pero con la misma vibra eléctrica de siempre.

Con esta transición, BYD garantiza que sus clientes seguirán recibiendo el mismo trato, calidad y servicio de siempre, pero ahora respaldados por una de las empresas automotrices más sólidas de México.

“Reforzamos nuestra misión: llevar la electromovilidad a todo el país y brindar la mejor experiencia automotriz.”

Grupo Automundo aporta experiencia, infraestructura y visión, mientras BYD mantiene su compromiso con un futuro más limpio y eléctrico. ¿Ya conoces los modelos que puedes ver en Atizapán?