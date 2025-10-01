BYD inaugura centro nacional de distribución en Tultitlán para fortalecer su red logística en México

La empresa automotriz china BYD, especializada en movilidad eléctrica, inauguró este miércoles un centro nacional de distribución en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

La instalación tiene una superficie superior a los 10,000 metros cuadrados y está destinada a mejorar la eficiencia en la entrega de vehículos, refacciones y componentes a la red de distribuidores de BYD en todo el país.

Durante el evento, ejecutivos de la compañía destacaron que la estrategia responde a un compromiso con la calidad en el servicio postventa, una de las prioridades clave de la marca a nivel internacional.

También se anunció un segundo almacén en Monterrey, con el objetivo de ampliar la cobertura logística hacia el norte del país.

BYD continúa su expansión en el mercado mexicano en un contexto de creciente demanda de vehículos eléctricos, reforzando su apuesta por la infraestructura como elemento diferenciador.