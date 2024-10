Call of Duty Black Ops 6: Inclusión y diversidad con su primer personaje no binario

Ya está disponible Call of Duty: Black Ops 6 y hay controversia por la revelación que se hizo en días anteriores sobre la inclusión de un personaje jugable que se identifica como persona no binaria. El personaje lleva el nombre de Volta Rossi, de nacionalidad italiana, y tiene relación con la familia Luttazzi del modo campaña.

Call of Duty Black Ops 6 y su primer personaje no binario

No hubo un anuncio explícito por parte de los creadores donde expresaran con todas sus letras la identidad de género de su personaje; sin embargo, durante la promoción ellos se referían a Volta Rossi con los pronombres they/them. Recordemos que estos pronombres son los que utilizan las personas de habla inglesa para referirse a aquellos que se identifican con el género no binario, lo cual deja en claro que es una decisión deliberada.

La noticia corrió como pólvora y rápidamente la gente comenzó a reaccionar en sus redes sociales. En X, antes Twitter, varios usuarios acusaron a la franquicia de llevar a cabo una agenda “woke”, pero muchos otros recibieron la noticia con gusto y admiración hacia la compañía, “no tiene efecto en el gameplay y no tiene por qué afectar a los jugadores que se molestan”.

Aunque haya sido algo inesperado para muchos de los jugadores, esta no es la primera vez que se incluye a un personaje de género no binario en un videojuego. Por decir algunos ejemplos, Battlefield 2042 tenía a Emma Rosier un personaje identificable como no binario. En Valorant encontramos a Clove, un agente no binario, y por último en Overwatch 2 encontramos a Venture entre otros personajes LGBTQ.

El juego ya está disponible a nivel mundial para todas las plataformas y aseguran que tiene un gamplay con una duración estimada de 6 a 8 horas y lo mejor es que podrás jugar con tus amigos en el modo online sin importar que jueguen en diferentes dispositivos.

