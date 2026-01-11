Detienen a reconocido actor durante operativo policial antidrogas

El reconocido actor turco Can Yaman, una de las figuras más populares de la televisión internacional, fue detenido en Estambul durante un operativo policial contra el consumo de drogas que se realizó este fin de semana en distintos locales nocturnos de la ciudad.

De acuerdo con el diario turco Hürriyet., Yaman fue arrestado junto a la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas durante la redada. Según informes, las autoridades le habrían encontrado sustancias ilícitas durante la intervención, motivo por el cual los implicados fueron trasladados para realizar los procedimientos correspondientes.

Como parte del protocolo, la policía tomó muestras de sangre, pelo y orina para determinar un posible consumo de estupefacientes. Tras estas diligencias, Can Yaman fue puesto en libertad, a la espera de los resultados oficiales de los análisis.

El caso se enmarca en una amplia campaña antidroga en Turquía, que en los últimos meses ha involucrado a diversas figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación como Doğukan Güngör, protagonista de la serie Kızılcık Şerbeti, la influencer Danla Bilic y las cantantes Hadise Açıkgöz y Irem Derici.

¿Quién es Can Yaman y por qué es una figura tan conocida?

Can Yaman es un actor y abogado turco que alcanzó fama internacional gracias a su carisma y protagonismo en exitosas producciones televisivas. Su salto a la popularidad llegó con la comedia romántica “Pájaro soñador” (Erkenci Kuş), donde consolidó una base solida de seguidores en Turquía, Europa y América Latina.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Luna llena” (Dolunay), “Señor equivocado” (Bay Yanlış) y la ambiciosa producción histórica “El Turco”, con la que reforzó su proyección internacional. Además de su carrera actoral, Yaman ha sido imagen de importantes marcas y uno de los rostros más mediáticos de la industria televisiva turca.

El éxito de “El Turco”: la producción que consolidó la proyección internacional de Can Yaman

“El Turco” se estrenó en 2024 y marcó un punto clave en la carrera del actor Can Yaman ya que fue transmitida a través de plataformas de streaming, con lanzamiento en Disney+ lo que permitió que llegara a audiencias de Europa, América Latina y Medio Oriente.

Desde su estreno, El Turco fue bien recibida por el público, logrando altos niveles de audiencia digital consolidando a Yaman como uno de los actores turcos con mayor alcance global.