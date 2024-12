Akira Toriyama no estaba contento con uno de los personajes más icónicos de Dragon Ball

El universo de Dragon Ball es vasto, lleno de personajes que han conquistado a millones de fanáticos. Sin embargo, también existen algunos que no logran agradar por diversas razones: tal vez hicieron daño al protagonista, su diseño no es tan atractivo o simplemente no es de tu estilo. Lo sorprendente es que incluso Akira Toriyama, el creador de la saga, no solo tenía personajes favoritos, sino que también había uno que no le gustaba tanto.

El personaje que menos le gustaba a Akira Toriyama

Akira Toriyama logró crear un vasto universo en Dragon Ball, una historia rica en personajes, habilidades y tramas que establecieron una base sólida para que la serie continuara siendo vigente durante más de tres décadas.

Desde su primera publicación en 1984, la serie logró cautivar el corazón de millones de personas, lo que lo llevó a seguir cultivando la trama llena de acción y humor. No por nada cuenta con 402 personajes, entre los que se encuentran personajes principales, secundarios y de diferentes razas.

Hay una impresionante diversidad de personajes en la serie, desde los valientes guerreros saijayin hasta los poderosos villanos. Esta variedad permite que cada seguidor de la saga, se pueda identificar con alguno en particular. Incluso el mismo Akira Toriyama tenía a sus favoritos y uno al que no estimaba del todo.

Durante una entrevista en 1995, Akira Toriyama reveló que su personaje menos favorito era nada más y nada menos que el poderoso Vegeta. La declaración fue muy impactante para los fans, pues es uno de los personajes más admirados y queridos de la franquicia. Toriyama explicó sus razones, y es que, según él, Vegeta era un personaje muy difícil de manejar y más si se hablaban de términos de desarrollo.

El autor confesó que no estaba dentro de sus planes profundizar tanto en Vegeta, pero a medida que lo desarrollaba, el príncipe saiyajin se fue convirtiendo en una de las figuras centrales de la historia.

¿Te esperabas que Akira Toriyama no sintiera tanto aprecio por Vegeta?

