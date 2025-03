Si quieres este increíble Dualsense exclusivo de ‘The Last of Us’ anota la fecha para reservarlo

¡Buenas noticias para los fanáticos de ‘The Last of Us’ y PlayStation! La famosa consola lanzó el anuncio de un bonito control de PlayStation 5 con un exclusivo diseño basado en la saga. Te contamos todos los detalles en esta nota, por si te interesa adquirir uno para tu consola.

Todos los detalles del control Dualsense de The Last of Us

Este hermoso control saldrá a la venta el próximo 10 de abril, a la par del lanzamiento de la segunda temporada de su serie de televisión. El control tiene un diseño elegante en blancos y negros en el que destacan los símbolos de las distintas facciones y, en reflejos negros, resaltan símbolos e iconografías referentes al popular videojuego.

Get your first look at The Last of Us Limited Edition DualSense controller, featuring glossy PlayStation trophy icons.



The Last of Us, ha logrado posicionarse como una de las sagas de videojuegos más populares dentro de la cultura pop, sobre todo después del éxito que alcanzó con la primera temporada de su serie. La segunda temporada estará llegando a la famosa plataforma de streaming el próximo 14 de abril.

¿Cómo reservar el Dualsense de The Last of Us?

Si quieres ser uno de los primeros en adquirir este bonito control, hay una mala noticia. Por el momento no hay forma de hacer una reservación, sin embargo, no será así para siempre. A partir del 14 de marzo, podrás reservarlo a través de la tienda de PlayStation Direct, donde saldrá a un precio de venta de 84.99 dólares (1,700 pesos mexicanos aproximadamente). Recuerda que el control es edición limitada, no te lo pienses mucho si quieres adquirirlo, pues puede que muy pronto deje de estar disponible.

¿Comprarás el control?

