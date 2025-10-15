Pocos sabían que este es el actor chino que estaría involucrado en la muerte de Yu Menglong

A poco más de un mes de la lamentable muerte de Yu Menglong, siguen saliendo a la luz nuevos detalles que han generado inquietudes entre los fanáticos del actor y aquellos que han seguido de cerca su caso. En esta ocasión, trascendió el nombre de otro famoso artista, quien supuestamente habría tenido un papel crucial en esta tragedia por razones inesperadas.

Se trata de Fan Shiqi, una reconocida estrella de “doramas”, series de romance que llevan tiempo colándose entre los contenidos preferidos de todo el mundo. Estos rumores comenzaron a circular en los últimos días, cuando se mencionó su nombre como el responsable de traicionar a la víctima a cambio de recibir beneficios en su carrera profesional, según información de Cinema Online.

El espeluznante mensaje que relaciona a un famoso actor con la muerte de Yu Menglong

En medio de las habladurías que existen en torno a la culpabilidad de Fan Shiqi, se dio a conocer la existencia de un aparente mensaje eliminado que serviría como prueba. Esto ya que en la aplicación digital Koreaboo, se ha afirmado que el actor hizo una publicación bastante sospechosa que después borró.

Instagram / @memoriesfans, @yumenglongfans El actor Fan Shiqi fue señalado por supuestamente burlarse de la muerte de Yu Menglong

Presuntamente, este post hablaba sobre el trágico accidente de su colega, pero no con el afán de expresar su conmoción, sino que para celebrar su deceso y admitir que sabe más de lo que dice. “No importa cuánto actúes ni qué tan salvajemente lo intentes, no puedes tocarme. Sí, mataron a Yu Menglong porque se lo merecía”, reportó The Vision Times.

Sin embargo, hasta el momento no ha podido comprobarse la veracidad de este comunicado, puesto que no está disponible en ninguna de sus plataformas oficiales y se ha mencionado la posibilidad de que haya sido modificado. Por su parte, Fan Shiqi se ha mantenido hermético e incluso ha optado por alejarse de los reflectores para no exponerse al escrutinio.

¿Qué otro actor fue señalado tras la muerte de Yu Menglong?

Fan Shiqi no es el primer artista que ha visto amenazada su reputación por el terrible fallecimiento de Yu Menglong. Y es que a pesar de que las autoridades de China negaron que se tratara de un crimen, en redes sociales sus fanáticos siguen exigiendo una investigación clara, pues la versión de que él se aventó les resultaría poco creíble.

Instagram / @caiyijiaxiaofei, @yumenglongfans El nombre del actor Cai Yi Jia fue mencionado en el caso de Yu Menglong

Cabe recordar que también trascendieron rumores de que también habría estado involucrado Cai Yi Jia, un actor de 29 años que, según se dice, sería su medio hermano por parte de Cai Qi, un influyente político que ha negado cualquier relación con el caos.