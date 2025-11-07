El presidente de Uruguay envía una carta de felicitación con motivo de la Reunión Inaugural del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y el Foro Global de Medios Audiovisuales

Con motivo de la celebración de la Reunión Inaugural del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y del 13º Foro Global de Medios Audiovisuales, celebrada en Xi'an el 6 de noviembre, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha enviado una carta de felicitación.

En la misiva, Orsi declara que "el multilateralismo es el camino que persigue Uruguay", destacando además que la organización de este tipo de eventos servirá para "reforzar los caminos de diálogo" y profundizar en las relaciones, con la certeza de que las conclusiones ayudarán a una gobernanza global que proteja la paz y la justicia.

Carta de felicitación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi