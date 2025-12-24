Esta es la conexión que tendrían las películas Zootopia y Robin Hood

Las teorías que vinculan distintas películas de animación en un mismo universo no dejan de despertar la curiosidad de los fans. Aunque tradicionalmente se asocia a Pixar con universos interconectados, en el caso de Walt Disney Animation Studios también han surgido hipótesis que buscan unir clásicos separados por décadas.

Una de las más llamativas es la que conecta a Robin Hood (1973) con Zootopia (2016). Según esta teoría, ambas películas comparten una estética basada en animales antropomórficos, pero también podrían desarrollarse en la misma línea temporal.

La conexión de las películas Zootopia y Robin Hood

La historia del famoso zorro medieval ocurriría siglos antes de la moderna metrópoli que recorre Judy Hopps. De esta manera, funciona como una especie de pasado remoto del mundo que luego evolucionaría hasta convertirse en Zootopia.

El planteamiento sostiene que Robin Hood transcurre en una especie de edad eedia animal, aproximadamente 800 años antes de los acontecimientos de Zootopia. En ambas películas no existen humanos: los animales caminan erguidos, hablan, trabajan y construyen sociedades complejas.

Además de esta idea que refuerza el concepto de un mismo universo en distintas etapas de desarrollo, dentro de esta teoría, Nottingham sería el antecedente directo de Zootopia. La ciudad habría evolucionado desde un sistema feudal hacia una metrópoli moderna.

Por otra parte, el espíritu de justicia social que impulsa Robin Hood (oponerse a los abusos del poder y defender a los más vulnerables) se vería reflejado en el ideal de igualdad que rige la ciudad donde vive Judy.

Paralelismos que refuerzan la teoría de conexión entre Zootopia y Robin Hood

Uno de los puntos más comentados es el parecido entre los protagonistas. Robin Hood y Nick Wilde comparten su naturaleza de zorros astutos, rebeldes y desconfiados de la autoridad. La diferencia radica en sus motivaciones: mientras el primero roba para ayudar a los pobres, el segundo actúa inicialmente por conveniencia personal, aunque con el tiempo demuestra un fuerte sentido moral.

También existen similitudes entre Judy Hopps y Skippy, ambos personajes son optimistas, valientes y subestimados por su tamaño, lo que ha llevado a algunos fans a sugerir que podrían ser descendientes lejanos. A esto se suma la presencia de lobos en roles asociados al peligro y la vigilancia, pero también leones como figuras de poder: el príncipe Juan y el rey Ricardo en Robin Hood; y el alcalde Lionheart en Zootopia.

Aunque Disney nunca confirmó oficialmente esta conexión, los paralelismos narrativos, visuales y temáticos continúan alimentando una teoría.