7 películas navideñas que puedes ver en familia, en pareja o con tus amigos: te encantarán

La Navidad es el pretexto perfecto para reunirse y disfrutar de una buena película. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, el cine se convierte en un plan ideal para compartir risas, emociones y el espíritu de estas fechas. Por eso, reunimos una selección de películas navideñas que conquistan por sus historias entrañables, su humor y ese toque especial que las hace perfectas para ver acompañados.

Expertos en cinematografía del sitio Espinof mencionaron al menos siete producciones que no puedes perderte esta temporada y de qué se trata cada una, que las hace tan especial y recomendables para esta época.

Una por una, las mejores películas navideñas

Mi pobre angelito (Home Alone): un niño es olvidado en casa durante Navidad y debe ingeniárselas para defender su hogar de dos torpes ladrones. Es divertida, entrañable y perfecta para todas las edades.

El expreso polar (The Polar Express): un niño escéptico sobre la Navidad vive una aventura mágica rumbo al Polo Norte, donde aprende sobre la fe, la amistad y el espíritu navideño.

El Grinch: narra la historia de un personaje amargado que odia la Navidad y planea arruinarla, hasta que descubre el verdadero significado de estas fechas.

Love Actually: varias historias de amor se entrelazan en Londres durante la época navideña, mostrando romances, amistades y relaciones familiares con toques de humor y emoción.

Una Navidad de locos (Christmas with the Kranks): una pareja decide saltarse la Navidad, pero todo cambia cuando su hija anuncia que volverá a casa, provocando una serie de situaciones caóticas y divertidas.

El regalo prometido (Jingle All the Way): un padre desesperado busca el juguete más popular de la temporada para su hijo, enfrentándose al consumismo y al verdadero valor de la Navidad.

Klaus: un cartero y un misterioso fabricante de juguetes forman una amistad que dará origen a la leyenda de Santa Claus, con una historia emotiva y visualmente hermosa.

La importancia de reunirse en familia a ver películas en Navidad

Reunirse en familia para ver películas durante la Navidad es una forma sencilla y significativa de fortalecer los lazos afectivos. Estos momentos compartidos crean recuerdos especiales, fomentan la convivencia y permiten desconectarse del ritmo acelerado del día a día para disfrutar del tiempo juntos, de acuerdo a especialistas de Child Development & Consultant (CDC Panamá).

Además, las películas navideñas transmiten valores como la unión, la empatía y la gratitud, generando conversaciones y risas que refuerzan el vínculo familiar.