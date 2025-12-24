Esta es la teoría de Freezer que pocos conocen en Dragon Ball Z

A pesar del paso del tiempo, Dragon Ball sigue siendo una de las obras más influyentes del anime y el manga a nivel mundial. Creada por Akira Toriyama, la saga no solo marcó a generaciones de fanáticos, sino que continúa generando debates, teorías y revelaciones.

Una de las más llamativas gira en torno a Freezer , considerado por muchos como el villano más icónico de toda la franquicia. En 2025, una publicación de la cuenta oficial de Dragon Ball en X (antes Twitter) reavivó una teoría sobre este antagonista.

La teoría sobre las transformaciones de Freezer que sorprende a los fans de Dragon Ball

Según se desprende de material oficial y declaraciones del propio Toriyama, las múltiples transformaciones de Freezer no habrían sido planeadas desde el inicio. Esto abre una nueva lectura sobre el desarrollo del personaje dentro de la historia.

La teoría señala que el mangaka no tenía previsto que Freezer contara con tantas transformaciones. La confusión surgió a partir de una imagen del manga compartida por la cuenta oficial del anime, donde se sugiere que "ni siquiera Toriyama pensó que se transformaría 3 veces".

Muchos fans interpretaron esto como una contradicción, ya que en ese punto del relato Freezer ya había mostrado varias de sus formas. Sin embargo, el origen de esta afirmación se remonta al libro Dragon Ball Super History Book, publicado con motivo del 30° aniversario del anime.

En ese libro, Toriyama confesó: "Tampoco había planeado dar 3 formas a Freezer. Pensé: es demasiado. Debería haberle hecho decir 2 veces en su lugar". Esta declaración refuerza la idea de que las transformaciones fueron una decisión progresiva, tomada a medida que avanzaba la narrativa.

Freezer: un villano que nunca dejó de evolucionar en Dragon Ball

El propio Toriyama explicó que fue a mitad del proceso creativo cuando decidió dotar a Freezer de múltiples transformaciones. Esta elección terminó convirtiéndose en uno de los sellos más recordados del personaje.

Esta capacidad de mutar no solo incrementó la tensión dramática del arco de Namek, sino que también consolidó a Freezer como una amenaza constante y cambiante. Con el paso de los años, el villano siguió evolucionando dentro del universo de Dragon Ball.

Así fue como en Dragon Ball Super, el villano regresó con nuevas formas como Golden Freezer y con Black Freezer demostró que sigue siendo una pieza clave dentro de la franquicia.