¿Eres fanático de Los Caballeros del Zodíaco? La noticia que podría hacerte saltar de la silla

Dentro del amplio mundo del género del anime, existen muchas producciones que han logrado consagrarse como éxitos totales. Varias de ellas conquistaron el corazón de la generación millennial. Una de ellas es Los Caballeros del Zodíaco (Saint Seiya).

Esta serie animada basada en el manga de Masami Kurumada ha sido una de las más exitosas de todos los tiempos y posee 3 temporadas. Incluso, la franquicia es dueña de 6 películas. Si bien en la actualidad no existe ninguna producción recientemente estrenada, lo cierto es que hay una luz de esperanza para sus fans.

La adaptación al anime que ilusiona a los fanáticos de Los Caballeros del Zodíaco

Según una publicación de la editorial japonesa Akita Shoten, podría estar en desarrollo una adaptación al anime del manga spin-off Saint Seiya: Rerise of Poseidon. Su lanzamiento podría anunciarse dentro de poco y los fans de Los Caballeros del Zodíaco se mantienen expectantes.

Esta especulación tiene su fundamento en la publicación de los capítulos del manga en la plataforma Champion Cross. A estos se puede acceder de manera gratuita durante 72 horas y llevan consigo la etiqueta 'Adaptación al anime'

Así es como el sitio web indica que dicho rótulo solo está presente en obras como Lost Canvas y Saintia Shô (que han sido adaptadas al anime). Otras como Next Dimension, Dark Wing, Saint Mariya y Episodio G no cuentan con la etiqueta.

Los Caballeros del Zodíaco: ¿De qué se trata el spin off Saint Seiya: Rerise of Poseidon?

Rerise of Poseidon (Resurgimiento de Poseidón) desarrolla la trama en base a una nueva amenaza que surge mientras los guerreros de Atenea están peleando contra el emperador Hades. En este momento del contexto de la obra es cuando Poseidón, el emperador y Dios de los mares, despierta para combatir.

El manga original de esta historia fue publicado en 2022 y actualmente se encuentra vigente con su volumen 17. Pero el final está previsto para 2026. De esta manera, habrá que esperar si la conclusión de esta obra gráfica coincide con el lanzamiento de la obra animada que ya ilusiona a los fanáticos de Los Caballeros del Zodíaco.