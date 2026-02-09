Las fotos que confirmarían la identidad de la nueva pareja de Bad Bunny

Bad Bunny se ha encargado de dominar los titulares a nivel internacional, en especial después de su presentación de medio tiempo en el Super Bowl, donde tuvo a cantantes invitados y envió un fuerte mensaje a la unión, sorprendiendo a todos los espectadores.

Sin embargo, ante el importante logro, los rumores sobre su nueva pareja parecen aumentar, en especial cuando ella subió fotos del importante evento, contenido que se encargaría de confirmar su identidad. Te contamos de quién se trata.

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri no solo es una creadora de contenido, también se trata del gran amor de Bad Bunny, con quien mantuvo una relación de 5 años, un romance que se mantuvo discreto, dejando ciertos detalles privados fuera de la mirada pública, hasta que en el 2022 terminó su noviazgo. Para el 2023, el puertorriqueño tuvo una nueva pareja, quien se trataba de la modelo Kendall Jenner, durando solamente 7 meses.

Aunque en ciertos años parecía que ese romance había terminado, ahora los rumores sobre su relación parecen aumentar. En especial al ser vista en la premiación de los Grammy. Por si fuera poco, la influencer subió fotos de ella portando una gorra del importante evento deportivo con las iniciales de “PRL”.

Otra de las fotos que subió es una donde se ve el estadio donde se realizó el partido y el evento, dando a conocer que ella estuvo presente. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación, ya son repetidas las ocasiones en que se les ha visto juntos, aumentando los rumores al respecto.

¿Cuántas parejas ha tenido Bad Bunny?

Dentro de la historia romántica de Bad Bunny , se conocen los nombres de quienes han sido su pareja. La que podría considerarse la primera es, sin duda, Carliz de la Cruz, con quien en algún momento Benito conoció al trabajar en un supermercado juntos. Aunque se desconoce cuándo rompieron, se sabe que posteriormente, en el 2017, inició su relación con Gabriela Berlingeri, quien podría ser su nueva pareja actualmente.

Posteriormente, inició su breve y mediático romance con Kendall Jenner. Dentro de su lista de amores, se sabe que mantuvo un corto e intenso romance con la cantante Cazzu; los hechos ocurrieron antes de obtener la fama internacional.