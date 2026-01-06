“Los corazones rotos siguen latiendo”: Conmovedor discurso que Guillermo del Toro dió tras la muerte de su hermano

Guillermo del Toro es uno de los directores más queridos por todos los cinéfilos. No solo ha compartido un excelente trabajo en la industria del séptimo arte sino que ha sabido conectar con sus seguidores de una manera auténtica. Sin embargo, en este momento se encuentra atravesando una situación emocional muy dura debido a la pérdida de su hermano.

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre la muerte de su hermano?

Guillermo del Toro, director de cine mexicano, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera este inicio de 2026 debido a la temporada de premios de la que es parte él y su último proyecto fílmico: Frankenstein. Durante la trigésima séptima edición de los Premios Internacionales del Cine de Palm Springs el cineasta dió a conocer que se encuentra viviendo un duelo profundo tras la muerte de su hermano Federico del Toro Gómez.

“El corazón puede romperse y los corazones rotos siguen latiendo, incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene vivo” fueron las palabras que el director mexicano dió con la voz quebrada. Esta situación ha generado conmoción con todos sus seguidores debido a que el duelo, la pérdida y tristeza que el cineasta ha proyectado en trabajos como Pinocho y Frankenstein ahora las vive en carne propia. Sin embargo, él es prueba de que la resiliencia existe y a través del arte se intentan sanar dolores tan grandes como ese.

¿A qué premios está nominado Guillermo del Toro?

El cineasta mexicano arrasó con las nominaciones a su trabajo por su película Frankenstein , la cuál está nominada a los Globos de Oro 2026, en las siguientes categorías: Mejor Película Dramática, Mejor Director; categoría en la que compite con directores como Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier, Jafar Panahi y Paul Thomas Anderson. Por otro lado Frankenstein también compite en la categoría Mejor Actor de Reparto, la cuál es representada por Jacob Elordi, Mejor Actor, categoría que es representada por Oscar Isaac y finalmente Mejor Banda Sonora. En esta última categoría la película de Del Toro compite con otros filmes como Sirat. Trance en el desierto, Pecadores, Hamnet, F1 La película y Una Batalla Tras Otra.

Guillermo del Toro es uno de los directores más queridos en la industria del cine por llevar a la pantalla grande y retratar de forma tan real cómo se ve y vive el duelo, la tristeza, el amor, la transformación, la paternidad, entre otros valores. A través de los años ha conectado con público de todas partes del mundo, por lo que ha roto barreras geográficas así como culturales, pues sus proyectos han sido exportados en diversos idiomas.