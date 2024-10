Lo que la reina Isabel II le dijo a Ian McKellen: No fue amable

Ian McKellen es uno de los actores más queridos de la cultura pop por haber interpretado a personajes tan emblemáticos como Gandalf, de “El señor de los Anillos” o el poderoso Magneto de los X-men. Sin embargo, sería injusto que solo lo recordáramos por esos papeles, ya que el trabajo de McKellen en el mundo del teatro ha sido más que sobresaliente.

En una ocasión, Ian McKellen recibió uno de los más grandes reconocimientos que existen en dicho país por parte de La Reina Isabel II, conocido como el Order of the Companions of Honour. Fue en el 2008 cuando el actor lo recibió con honor de la monarca, quien reconocía su contribución al teatro y a la igualdad. Este tipo reconocimientos en Inglaterra otorgan un título nobiliario, es decir, que el actor se convirtió en un ‘sir’ como otras famosas celebridades británicas.

¿Qué le dijo la reina Isabel II al actor Ian McKellen?

Ahora que ya tienes el contexto, podemos contarte que fue lo que la reina Isabel II le dijo a Ian McKellen, quien aprovechando que la reina ya no está en este mundo terrenal, decidió hablar de aquella vez que la reina fue grosera con el actor.

En una reciente entrevista, McKellen contó que conoció a la reina en un par de ocasiones y afirmó que no tiene muy buenos recuerdos, pues la monarca fue grosera con él. La conversación, según cuenta el actor, fue más o menos así:

Ella dijo: “Llevas mucho tiempo haciendo esto”. Yo le dije: “Bueno, no tanto como tú". Me devolvió una sonrisa monárquica, pero luego me dijo: "¿Alguien sigue yendo al teatro?”. Eso es de muy mala educación cuando le das una medalla a alguien por actuar. Significaba: "¿A alguien le importas una mi13rd%? Porque a mí no me importas, ¡Ahora, vete!”.

Recordemos que la monarquía en Inglaterra es muy respetada, sobre todo, si hablamos de la Reina Isabel II. Por eso, rápidamente agregó que no lo contaba por una cuestión de envidia a su estatus. Además, explicó que entiende todo lo que debe vivir una persona que nació en la realeza y lo compleja que debe ser esa vida.

En la misma entrevista y para dar fin a sus polémicas declaraciones, también dio su opinión respecto al príncipe Harry:

Probablemente, no sea lo suficientemente inteligente o no tenga los amigos adecuados para ayudarse realmente a sí mismo. Eso sí, pudo elegir de entre todas las mujeres hermosas del mundo. Espero que haya elegido a la adecuada.

