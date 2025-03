Elton John y lo que sabemos de su nuevo disco

Si hay alguien que no conoce de despedidas y da cátedras de reinvención se llama Elton John. Perdón, Sir Elton John. Y es que la leyenda viviente, ícono de la música británica, está presentando su nuevo disco a sus 78 años. Te contamos todo lo que sabemos de su nuevo disco.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Elton John?

Elton John presenta su nuevo disco la noche de este miércoles en el London Palladium, pero si quieres revivir cada momento del concierto del nuevo álbum, debes saber que será retransmitido por la cadena ITV el 19 de abril, por lo que no dudes que pocos días después, esté disponible en algunas plataformas digitales. Sin embargo, el álbum titulado Who Believes in Angels, saldrá a la venta el 4 de abril.

Previo al show de lanzamiento de su nuevo álbum, donde contó con la colaboración de Brandi Carlile, Elton John declaró para el podcast Smartless que consiguió plasmar grandes emociones en el nuevo material. “Cuando llegas a mi edad, que está cerca de los 100, piensas: '¿Cuánto tiempo me queda?... Tienes hijos, un esposo maravilloso y solo piensas en la muerte. Así que, cuando llegué al coro, me derrumbé durante 45 minutos. Y todo está grabado”, se sinceró.

Cabe mencionar que, distinto a lo que nos tiene acostumbrados, gran parte del proceso creativo del nuevo material de Elton John fue grabado en video. Incluso, Brandi Carlile no dejó duda de la joya que consiguieron, pues declaró para Billboard que el material capturado “es realmente humano, profundamente imperfecto”.

Sin lugar a dudas, el Who Believes in Angels será un gran disco, pues en él no sólo se plasma una amistad de veinte años con Brandi Carlile. Además promete ser un material donde el corazón y las vivencias más importantes de Sir Elton John quedaron plasmadas.