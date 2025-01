Muere el cineasta Jeff Baena a los 47 años en su casa de Los Ángeles

El pasado viernes 3 de enero las redes explotaron con la muerte del aclamado cineasta Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza. Quien fue director en 2014 con la película de zombies “Life After Beth” y reconocido también por dirigir las películas “The Little Hours” y “Joshy”. Los medios no han esclarecido la causa de muerte, sin embargo se presume que el cineasta habría atentado contra su vida. Fue su asistente quien le encontró en su casa donde más tarde lo declararon muerto.

Trayectoria de Jeff Baena

Jeff Baena nació en Miami y estudió la carrea de Guión y se graduó de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Primeramente consiguió un trabajo como asistente de producción junto a Robert Zemeckis y también David O. Russell, este último fue con quien escribió la comedia existencial I Heart Huckabees en 2004, la cual lo llevó a ser nominado al Gotham Award a la Mejor Película ese mismo año. Fue escalando en el ámbito del cine hasta lograr dirigir películas como Life After Beth, The Little Hours y Joshy.

Luego de tantos éxitos sorprendió a todos la noticia de su fallecimiento y más aún cuando se presumió un posible suicidio, ya que a pesar de mantener una vida no tan pública, se conocía que Jeff vivía feliz junto a su familia y su esposa la actriz Aubrey Plaza.

La familia pide privacidad

La familia se ha mantenido en privado ante la situación y declaró a Deadline que estaban “devastados” ante el hecho, por lo cual pidieron privacidad en este momento difícil. Hasta ahora, Aubrey tampoco ha dado declaraciones en sus redes. Recordemos que fue en 2011 cuando confirmó su romance con Jeff, el cual siempre fue discreto. Ambos trabajaron juntos, se conocieron y se casaron en 2021.

Mientras preparaban el filme Házme girar, Plaza dijo las siguientes palabras:

Estoy tan orgullosa de mi querido esposo, por imaginar otra película que nos lleva a Italia a causar más problemas.



Además de Aubrey, la madre de Jeff, Barbara Stern; su padrastro, Roger Stern; su padre, Scott Baena; su madrastra, Michele Baena; su hermano, Brad Baena; y sus hermanastros Bianca Gabay y Jed Fluxman están de luto ante la partida tan temprana del querido cineasta.

