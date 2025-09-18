“Nobody Wants This”, ya tiene fecha oficial de estreno

Llegó la noticia que todos los fanáticos estaban esperando y es que se estrena la segunda temporada de “Nobody Wants This”. La primera etapa de este lanzamiento, fue en el 2024, y nos introduce en la historia de romance entre una mujer de poca fe y un rabino que conquistó a la audiencia.

Esta serie se caracterizó por mostrar la perspectiva sobre la manera en la que el peso de la religión y la familia infiere en las relaciones y cómo las creencias pueden transformar el mundo.

¿Cuándo es el estreno de “Nobody Wants This”?

Kristen Bell y Adam Brody, arriban a la segunda entrega para retomar la relación que continúa cautivado a la pantalla. Es por esto que te contamos todo lo que debes saber sobre la segunda temporada.

La temporada 2 de la serie creada por Erin Foster, se estrenará el 23 de octubre de 2025.

¿De qué trata la segunda temporada?

En esta segunda temporada nos encontramos con que se retoma el final de la primera parte para mostrar a Joanne y Noah en medio de una encrucijada que llevará su relación a un nuevo nivel.

Además, se muestra la búsqueda por encontrar la espiritualidad por parte de Joanne, quien se encuentra dudando si debería convertirse al judaísmo para evitar que su novio renuncie a su sueño de ser rabino.

También hay que destacar el mayor énfasis a los personajes de los núcleos familiares, en esta nueva temporada, llevará a los protagonistas a enfrentarse a nuevos retos, mientras intentan encontrar un punto medio entre sus rutinas, sus amistades y los rituales diarios que forman parte de su vida.

WE'RE SO BACK.



Nobody Wants This returns October 23. pic.twitter.com/WQRwU7zjyK — Netflix (@netflix) September 14, 2025

“Es una parte muy interesante de toda relación, cuando ahora tienes que ver si puedes hacerlo funcionar con los amigos del otro, las rutinas del día a día y cómo manejan los hitos que llegan en esos primeros meses juntos, desde las fiestas, los cumpleaños y lo que cada uno piensa que debería ser el futuro”, fue lo que manifestó Erin Foster en una entrevista para Tudum.