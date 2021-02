Horacio Pancheri enfurece con los reporteros tras ser entrevistado junto a su nueva pareja: “Son muy pesados”.

Horacio Pancheri fue interceptado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde llegó acompañado de su nueva novia Isa Valero. El artista, de 38 años, caminó a paso acelerado y evadiendo las preguntas de la prensa.

Y es que el argentino reaccionó furioso cuando se le intentó cuestionar sobre la bellísima rubia que flechó su corazón.

“Todo el tiempo me persiguen, ya basta. No me molesten todo el tiempo. De buena onda me paro a hablar con ustedes, pero siguen molestando. Son muy pesados”, reveló el galán de telenovelas, quien no quiso dar más detalles sobre su vida íntima.

Horacio no dejó de lanzar contundentes comentarios a la prensa antes de partir del aeropuerto de la Ciudad de México.

Tengo que decir que son muy pesados. Intenté hablar de cuando me separé y se me vienen encima. Yo buena onda vengo a hablar recién grabando. Les dije que les daba la entrevista una vez, pero siguen insistiendo, molestan. No respetan nada, no sean pesados

Y es que, Pancheri llegó muy bien acompañado de la guapa joven que ocupó el lugar de Marimar Vega. Recordemos que, Isa Valero inundó las redes sociales del argentino en los últimos días, desatando todo tipo de comentarios entre los internautas.

Te puede interesar:El actor Ricardo Crespo presuntamente amenazaba a su hija con suicidarse si revelaba lo que él le hacía.

La dolorosa ruptura entre Horacio Pancheri y Marimar Vega

Fue el pasado 27 de enero, cuando Marimar Vega anunció su ruptura con un nostálgico mensaje en las redes sociales.

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados”, escribió la mexicana al pie de un retrato que generó miles de corazones rojos.

Por si fuera poco, Horacio Pancheri también reveló en sus historias de Instagram que su noviazgo con Marimar llegó a su fin.

Debemos recordar que, en su momento, el argentino confesó que ninguna mujer se metió en su romance con la mexicana de 37 años.

Y es que, Gala Montes fue acusada de ser la tercera en discordia entre la relación sentimental de Horacio y Marimar. Pese a todo, el galán latino salió a desmentir los rumores y dejó claro que su compañera de telenovelas no tuvo nada que ver en su separación.

Sin embargo, nadie esperó que el famoso argentino superó a Marimar Vega en un abrir y cerrar de ojos, pues inició una supuesta relación con la arquitecta Isa Valero.

También te puede interesar: Mira las últimas FOTOS que publicó Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, antes de ser detenida.