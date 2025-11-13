La película de menos de 2 horas que puedes ver en Disney+ y revive uno de los mejores clásicos

Con el fin de seguir sumando éxitos a su catálogo para cautivar a más suscriptores y fidelizar a los ya existentes, Disney+ ha incorporado una nueva película a sus títulos estrenos de 2025: Otro viernes de locos. La producción estadounidense ha recibido buenas críticas y continúa sumando reproducciones.

Otro viernes de locos se estrenó en los cines en agosto de 2025 y es una secuela de Un viernes de locos del año 2003. En esta oportunidad, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan retoman sus personajes como Tess Coleman y Anna Coleman para vivir otra aventura.

¿De qué se trata la película Otro viernes de locos?

La nueva propuesta de la plataforma es la secuela de aquella película que causó furor en 2003 con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, cuando sus personajes intercambiaron cuerpos por un hechizo. La apuesta dirigida por Nisha Ganatra y escrita por Elyse Hollander está reviviendo emociones del pasado y conquistando nuevas audiencias.

La historia del filme de 2025 se desarrolla años después de que Tess y Anna Coleman sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce, mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan.

En el filme recientemente incorporado a la plataforma de Disney+, cuya duración es de 111 minutos, otro accidente mágico golpea a las protagonistas y ambas vuelven a intercambiar cuerpos. Esta situación se traduce en situaciones cómicas, tensiones familiares y momentos de profunda conexión emocional.

¿Cuáles son los actores y actrices que integran el elenco estelar de la película Otro viernes de locos?