Arma el deck de Lucario que domina en torneos en Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket sigue siendo el juego de móviles del momento. Con la llegada de las diferentes expansiones, puede resultar confuso para algunos de los jugadores armar sus decks para jugar contra personas de todas partes del mundo. Es por eso que hoy tenemos para ti un deck que ha permitido a algunos usuarios ganar en torneos competitivos.

El usuario llamado yuriisle, se proclamó ganador con un deck bastante fuera de lo común. Ganó 400 dólares gracias a Lucario y su equipo. Este deck no cuenta con cualquier carta EX para ir minando al rival “bajita la mano”. Este deck tiene diez cartas tipo lucha y otras diez de apoyo. Te decimos cómo armarlo.

El deck de Lucario que podría ayudarte a ganar todas tus partidas

Lucario es el Pokémon principal del deck y su objetivo es no permitir al rival “descansar”. La clave está en hacer aparecer a Riolu para evolucionarlo a Lucario y poder hacer que todas nuestras cartas, bonifiquen su daño base con +20 puntos de ataque.

Lo que necesitas para armarla es lo siguiente:



Cranidos x2

Rampardos x2

Riolu x2

Lucario x2

Marshadow x1

Sudowoodo x1

Investigación Profesor Oak x2

Sabrina x1

Helio x1

Fósil Cráneo x2

Comunicación Pokémon x2

Pokéball x2

¿Cómo jugar con el deck de Lucario en Pokémon TCG Pocket?

Utiliza a Sudowoodo para absorber daño en la fase temprana del juego. Es un efectivo escudo para armar una jugada en uno o dos turnos. Intenta poner al frente a Riolu o el Fósil Craneo, buscando que ambos alcancen pronto su segunda evolución. Si no tienes suerte en tu mano inicial, coloca a Marshadow.

Tu objetivo es conseguir lo más pronto que puedas a Lucario. La idea no es ponerlo de inmediato a pelear, es tenerlo en la banca. Su habilidad otorga - 20 puntos de daño a todos tus Pokémon. Lo ideal es que para el turno 7 ya tengas construida la sinergia de Crainidos y Rampardos. Recuerda que un Crainidos con el buff de Lucario es un monstruo que hace 70 puntos de daños

Rampardos te será muy útil contra los Pokémon Ex que use tu rival. Pon en el juego a Sabrina y Helio como medidas de defensa y ataque, respectivamente. Helio te permite rematar a un Pokémon herido de tu rival cuando este le retire. Lo ideal es Marshadow sea el rematador cuando el Pokémon activo caiga.

¿Usarás este deck en tu juego de Pokémon TCG Pocket?

También te puede interesar: ¿Qué misterios resolvió el capítulo 3 de ‘Daredevil: Born Again’?