¿Qué enfermedad tenía Malcolm? Esta es la teoría más loca de la serie

Malcolm in the Middle (Malcolm, el de en medio) se estrenó en el año 2000 y se convirtió en una de las series más exitosas de FOX. La producción que tenía al personaje del actor Frankie Muniz como protagonista, supo conquistar el corazón de muchos fans de todas partes del planeta.

Uno de los rasgos característicos del protagonista es la forma en que rompe la cuarta pared para hablarle al televidente de manera directa, es decir, mirando fijo a la cámara. De esta manera comparte sus pensamientos con el público. Esta conducta es la que ha sido objeto de teorías de los fans acerca de posibles enfermedades mentales de Malcolm.

Las teorías sobre enfermedades mentales que envuelven a la serie Malcolm in the Middle

Una de las teorías que circula entre los fanáticos de la serie indica que los monólogos o diálogos de Malcolm frente a la cámara no son solo recursos del guión, sino más bien signos de condiciones neurodivergentes o trastornos que podría haber tenido el personaje adolescente.

Así es como la hipótesis principal apunta a rasgos de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y autismo (Trastorno del Espectro Autista). Pero lo que muchos se preguntan es si esto en verdad se relaciona con el hecho de hablarle directamente al público frente a la cámara.

¿El personaje de Malcolm tiene TDAH o autismo?

Para entender de dónde surgen estas teorías de los fans, primero hay que aclarar qué es el TDAH y cómo se relaciona con el personaje. En la serie, el adolescente es muy inteligente, pero también es impulsivo y se aburre fácilmente. Además, su mente parece ir más rápido. De ese aspecto dan cuenta sus monólogos internos y cambios rápidos de tema.

Estos aspectos que se reflejan en el guión serían una representación de la hiperactividad mental y la dificultad para filtrar pensamientos que suelen experimentar las personas con TDAH. Además, se suma la frustración constante con el caos de su familia y su necesidad de control que no se puede satisfacer.

En el caso del autismo, la teoría surge porque el personaje se siente como un extraño dentro de su familia. Su intelecto no sintoniza con las normas sociales y parece tener dificultades para entender ciertas cosas comunes de las interacciones humanas. Esto lo lleva a sentirse aislado.

De esta manera, la forma de procesar la información podría ser un rasgo del espectro autista. Si fuera así, su comunicación directa con la cámara sería la manera de procesar y expresar un mundo que le resulta abrumador. El hablarle a la cámara sería una alucinación o delirio, es decir, hablaría con una audiencia invisible para los demás de su familia o amigos. El público sería una manifestación interna.

Pero estas teorías nunca fueron afirmadas por los creadores de la serie. Solo han sido suposiciones elaboradas por fanáticos de la producción de los años 2000 que sigue siendo un clásico de la televisión.