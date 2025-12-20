Rob Reiner: ¿Presentía su muerte? Esta fue la CONFESIÓN ATERRADORA que hizo antes de quedar sin vida

El caso de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Reiner ha conmocionado no solo al mundo del cine, sino a todos en general, la tragedia de su asesinato es algo que quedará plasmado en la historia por siempre. Relacionado al caso, acaba de salir a la luz una confesión que hizo el lamentablemente fallecido Rob Reiner antes de morir.

¿Qué confesó Rob Reiner antes de morir?

Durante una celebración navideña de Conan O’Brien, llevada a cabo el 13 de diciembre de este año, y a poco tiempo del lamentable fallecimiento del matrimonio, Rob Reiner dijo a los asistentes que se encontraba muy atemorizado por comportamientos de su hijo Nick, mismo que tiene 32 años.

“Estoy aterrorizado de [Nick]. No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi propio hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño.” Fueron las palabras del director.

Esto sin duda no solo tiene un efecto sobre toda la comunidad de Hollywood sino judicialmente será parte de las pistas que ayuden a concluir qué pasará de forma legal con Nick, mismo que también asistió a dicha reunión, aunque no fue invitado de manera oficial. Lo que algunos asistentes relatan es que mantuvo una actitud rara, preocupante, motivo por el que logró incomodar a diversas personas. Desafortunadamente, horas después los cuerpos de sus padres fueron hallados sin vida y él fue el principal sospechoso.

¿Qué pasará con Rick, hijo de Rob Reiner?

Actualmente la información que se tiene sobre Rick, mismo que desde el primer momento fue uno de los primeros sospechosos de la muerte de sus padres, es que hizo su primera comparecencia ante la corte el pasado 17 de diciembre y el 7 de enero del siguiente año tendrá una audiencia formal de imputación. Ese día será clave ya que se recopilarán no solo pruebas sino también se hablará de los padecimientos de Rick, los cuales según algunas fuentes no son los más sanos y estables mentalmente.

