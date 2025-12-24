Salen a la luz extraños VIDEOS de Yu Menglong con IA; aseguran que es ‘la última canción para su madre’

La muerte de Yu Menglong fue, sin duda, una de las más impactantes de este 2025. A más de tres meses de su accidente en un edificio de Beijing, los fans continúan pidiendo que se esclarezca qué fue lo que ocurrió aquella madrugada. Algunos han alzado la voz con el hashtag #JusticiaParaJuMenglong, compartiendo teorías sobre su deceso; otros intentan mantener su legado vivo a través de videos creados con Inteligencia Artificial (IA).

Así ocurrió recientemente con el lanzamiento de una supuesta canción del actor y cantante chino, dedicada a su mamá, quien quedó devastada tras la triste noticia de su muerte.

En YouTube, un canal publicó un clip en el que se muestran imágenes del famoso recreadas con IA, mientras “interpreta” una canción en español.

Los fans de Alan Yu —como se hacía llamar— reaccionaron de inmediato en los comentarios para expresar sus sentimientos. Algunos compartieron su tristeza al saber que no volverán a ver al actor de Eternal Love en nuevos proyectos, mientras que otros repitieron la frase “Justicia para Ju Menglong” con la intención de presionar a las autoridades chinas para que revelen lo que consideran la verdadera versión de los hechos. En Facebook, incluso, existe un grupo con más de 50 mil usuarios que apoyan esta causa.

Pero este video no es el único. También salió a la luz un recopilatorio de canciones tristes sobre la muerte y la melancolía, creadas con IA, en las que supuestamente Menglong canta en español.

¿Qué le pasó a Yu Menglong?

El actor chino Yu Menglong murió a los 37 años, el 11 de septiembre, en Beijing, tras haber caído de un edificio, según informaron medios internacionales.

Yu Menglong murió en septiembre tras caer por accidente de un edificio.|(Instagram @yyumenglongfans)

La policía confirmó el deceso y aseguró que el famoso había bebido de más esa madrugada, luego de una reunión con amigos, lo que habría provocado la caída de manera accidental. De acuerdo con India Times, su madre respaldó esta versión mediante un comunicado , después de que se difundieran videos y audios en los que se mostraba la tortura de un hombre que, según diversas teorías, sería Alan Yu.

Con el paso de los meses, las dudas sobre las circunstancias reales de la muerte de Menglong no han desaparecido. Sin embargo, la policía china detuvo a tres personas por difundir información falsa, un hecho que generó aún más conmoción e indignación entre sus seguidores.