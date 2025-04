¿El Bad Bunny mexicano? Comparan a Vadhir tras presentación en Tecate Pa’l Norte

Como era de esperarse, el Tecate Pa’l Norte ha sido todo un suceso. Y es que en los primeros dos días del festival, los artistas han estado a la altura de un público muy exigente. Por supuesto que los reflectores estuvieron en Green Day, Mon Laferte, Justin Timberlake, Caifanes... Inesperadamente, una de las presentaciones que más llamó la atención fue la de Vadhir Derbez, quien ha sido comparado con Bad Bunny. ¿Será? Aquí los detalles.

¿Por qué comparan a Vadhir con Bad Bunny?

Este sábado 5 de abril debutó Vadhir en festivales musicales y lo hizo en uno de los escaparates más importantes de la actualidad: el Tecate Pa’l Norte. Fue ahí donde entre otros temas, el hijo de Eugenio Derbez interpretó “Toda La Banda”, un tema que al menos en YouTube, se acerca al 1.5 millones de reproducciones. Nada mal, ¿no?

Si bien su presentación causó sensación entre los asistentes, los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Fue ahí donde algunos no dudaron en sentenciar: “Si Bad Bunny puede, por qué Vadhir no”. ¿Será que el artista mexicano logrará llegar tan lejos como Bad Bunny?

Crédito: Instagram Tecate Pal Norte / @tecatepalnorte Comparan a Vadhir con Bad Bunny tras presentación en Tecate Pa’l Norte

Justin Timberlake y Bruno Mars inspiran a Vadhir

Luego de su exitosa participación en el Tecate Pa’l Norte, Vadhir fue entrevistado para Estamos Al Aire, donde el actor, empresario y músico mexicano, compartió su experiencia en el festival y habló sobre sus ídolos musicales. “La mayoría de la gente no es tu público y va a haber mucha gente nueva que no ha escuchado tu proyecto y que se puede, potencialmente, enamorar de él, o no... y no pasa nada”, sentenció sobre su performance en el festival regio.

Sobre su debut en festivales musicales, Vadhir hizo patente su satisfacción: “No sabes que padre se atascó todo el lugar; muchísima gente cantando, otros que sé que por primera vez lo estaban escuchando... fue una gran primera vez”.

Sobre Justin Timberlake, quien también se presentó en el Tecate Pa’l Norte, Vadhir aseguró que se identifica con el músico estadounidense y que es una inspiración: “me encanta porque el tipo es un fregón... me identifico: hace películas y lo hace excelente como actor y la parte musical es un performer muy, muy perro... entonces Justin Timberlake ha sido una inspiración musical”.

Pero eso no es todo. Vadhir también se refirió a Bruno Mars como otra fuente de inspiración. “Se me hace super cool, no solamente porque tiene un vozarrón, pero cuando tenía toda la banda y se ponían a groovear y se sentía como esta buena onda, eso para mi fue como una inspiración de decir: yo quiero inspirar lo mismo cuando esté en el escenario y que la gente pueda también sentir esta buena onda”.

Vadhir Derbez actualmente trabaja sobre varios proyectos donde debe cumplir con roles de músico, empresario y actor. ¿Será que con el tiempo se sentará en la misma mesa que Bad Bunny?