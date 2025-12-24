Emotivo reencuentro: actor de El Manual de Ned, que vive en situación de calle, es rescatado por el protagonista de la serie

En los últimos días, se ha viralizado el lamentable caso de Tylor Chase , un exactor infantil - famoso por aparecer en diversos episodios de la serie de Nickelodeon, El Manual de Supervivencia Escolar de Ned - que ahora vive en situación de calle. Afortunadamente, las redes sociales hicieron un buen trabajo y Daniel Curtis Lee, su excompañero de reparto y uno de los protagonistas de la serie, acudió al rescate.

El caso de Tylor Chase llegó a ojos de Daniel Curtis Lee, quien no dudó en buscarlo para ofrecerle ayuda y brindarle algo de ropa, alimento y un techo previo a las fiestas decembrinas . El momento quedó captado en un video, compartido por el mismo actor, con la intención de calmar un poco el ruido en torno a la exestrella infantil.

Emotivo reencuentro: Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon en situación de calle, es rescatado por su excompañero, Daniel Curtis Lee; así se vivió el momento

En el video se muestra cómo Daniel aborda a Tylor, quien se encuentra sentado en una avenida. Posteriormente, lo lleva a comer algo de pizza y luego a un hotel, para que pueda descansar y pasar la noche fuera de las calles. “Muchos de ustedes están preocupados por Tyler Chase en estas fiestas decembrinas, así que quería darles una actualización”, se le escucha decir a Daniel al inicio del video.

A lo largo del audiovisual, Daniel hace facetime con Devon Werkheiser, quien también es protagonista de la serie y excompañero de Tyler. Finalmente, Daniel asegura que le brindará apoyo económico y lo ayudará con la rehabilitación una vez que el joven logre desintoxicarse. El video termina con un emotivo abrazo entre Daniel y Tyler, mientras que en la descripción, el actor revela que su excompañero busca empezar una nueva vida como streamer de videojuegos.

¿Quién es Tylor Chase, el actor de El Manual de Ned que vive en situación de calle?

Tylor Chase saltó a la fama a muy temprana edad tras darle vida al querido Martin Qwerly en El Manual de Supervivencia Escolar de Ned. No obstante, la vida lo llevó a alejarse de los reflectores. De acuerdo con diversos reportes, la exestrella infantil fue diagnosticada con trastorno bipolar, lo que le impidió seguir con su carrera, por lo que se adentró al mundo de las sustancias.

Hace unos meses, sus fans hicieron una campaña para apoyarlo económicamente, tras revelarse las primeras imágenes del actor en situación de calle . Sin embargo, la madre de Chase salió a parar las donaciones, bajo el argumento de que el actor no podía hacerse responsable de sí mismo económicamente. De hecho, la mujer reveló que solía brindarle apoyo a su hijo, pero desgraciadamente la adicción lo superó.

