Exestrella de El Manual de Ned DESTRUYE hotel tras recibir ayuda del protagonista de la serie

Malas noticias en el mundo del entretenimiento. En los últimos días se hicieron virales imágenes del ex-actor de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned , Tylor Chase, en situación de calle, por lo que su excompañero de reparto, Daniel Curtis Lee, acudió al rescate . Daniel llevó a Tylor a comer y pagó su estancia en un hotel para que tuviera un lugar en el cual pasar la Navidad. No obstante, el rescate fracasó. Tyler escapó del lugar tras destruir la habitación de hotel, según informa Curtis Lee.

Tylor Chase destruye habitación de hotel tras recibir ayuda de Daniel Curtis Lee: así encontraron el lugar

A través de un video publicado vía redes sociales, Daniel Curtis Lee informa que, lamentablemente, la misma noche en la que dejó a Chase en el hotel, el personal del lugar se puso en contacto con él para informarle que el huésped había escapado… Y no sólo eso, había dejado la habitación hecha un desastre. Según se le informó, había basura por todas partes, el refrigerador estaba completamente volcado y hallaron una tostadora en la bañera, lo que sugiere que la situación de la exestrella infantil es peor de lo que se esperaba.

Ante ello, Daniel Curtis Lee ofreció disculpas a los fans por no haber podido hacer más, pues, aunque le gustaría haber llevado a Chase a un centro de rehabilitación, la ley prohíbe la intervención de terceros. De hecho, el actor explica que hace un par de días la familia de Chase intentó internarlo, pero éste se negó y el hospital no tuvo más opción que dejarlo libre.

Tylor Chase, en rehabilitación, tras destruir la habitación de hotel

Según informó TMZ, tras destrozar la habitación de hotel, Tylor Chase fue ingresado a un centro de rehabilitación, gracias a la intervención de un comerciante de la zona en la que Chase solía estar, con quien la exestrella infantil mantenía una amistad.

“Tenía que hacer algo. Finalmente, encontré un centro de crisis que vino a realizar una evaluación en sitio”, revela el comerciante y amigo de Chase. “Actualmente, está recibiendo atención médica para su recuperación”, agregó el hombre, quien informó que Chase debía esperar al menos 72 horas para comenzar con el tratamiento completo, por recomendaciones de la clínica.

¿Quién es Tylor Chase, el actor de Nickelodeon en situación de calle?

Tylor Chase es un querido actor infantil. El hombre saltó a la fama desde muy temprana edad tras interpretar a Martin Qwerly en El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, en Nickelodeon. También apareció en otras producciones como Todo el mundo odia a Chris y Good Time Max. No obstante, tras ser diagnosticado con trastorno bipolar se vio obligado a abandonar los reflectores. Lo último que se supo de él - previo a ser hallado en situación de calle - es que subía videos a Youtube recitando poemas. Su último video es de 2021.

