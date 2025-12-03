Revelan los artistas que acompañarán a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) confirmó a los artistas que acompañarán al reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, el evento deportivo más visto de Estados Unidos. La cita será el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny, la gran figura del Super Bowl 2026

El intérprete de éxitos globales como “Tití Me Preguntó” y “Moscow Mule” será el protagonista del show del entretiempo, que tendrá como marco la final entre los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.

Los artistas invitados

Junto a Bad Bunny, tres artistas tendrán presentaciones especiales antes del show principal:

Charlie Puth: interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Su actuación se produce antes del lanzamiento de su cuarto álbum, previsto para el 6 de marzo de 2026.

Brandi Carlile: cantará “America the Beautiful”, la icónica canción patriótica. Ha ganado 11 premios Grammy y dos Emmy.

Coco Jones: entonará “Lift Every Voice and Sing”. Jones ha recibido ocho nominaciones al Grammy, incluyendo una nominación al Mejor Álbum de R&B en 2026 y en 2024 ganó el Grammy por su sencillo "ICU".

“Estos artistas aportan una voz distintiva a este momento, ayudando a marcar el tono para un día que cautivará a fans alrededor del mundo”, declaró Jon Barker, vicepresidente senior de producción global de eventos de la NFL.

Desiree Pérez, directora ejecutiva de Roc Nation, dijo: "Este momento representa lo mejor de la cultura, las presentaciones en vivo y nuestro país, y marca el comienzo perfecto del día del partido".

Críticas de Donald Trump a Bad Bunny

La elección de Bad Bunny como artista principal no fue del agrado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante una entrevista en el canal Newsmax, el presentador Greg Kelly comentó: “La NFL acaba de elegir a Bad Bunny o como se llame, que odia al ICE. Acusa de racismo a todo lo que no le gusta. ¿Crees que deberíamos considerar ignorar a la NFL como si fuera un boicot o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es”.

Trump respondió: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”.