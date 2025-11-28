Ben Affleck reunió a Jennifer Aniston y Tom Brady para un nuevo anuncio del Super Bowl

El secreto de Ben Affleck es hacer que “lluevan estrellas”. El actor, director, productor y guionista está trabajando en un nuevo anuncio para Dunkin’ que, según fuentes exclusivas de Page Six, promete superar al que presentó en el Super Bowl 2025.

Un elenco de lujo en “Good Will Dunkin”

El comercial contará con la participación de Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Tom Brady, Alfonso Ribeiro y Ted Danson, quien aparecerá interpretando nuevamente a su icónico personaje Sam Malone de la serie “Cheers”.

Las fuentes revelaron que el proyecto llevará por título “Good Will Dunkin”, en referencia a la película ganadora del Oscar “En Busca del Destino” (1997), protagonizada por Matt Damon. El nivel de secretismo ha sido tal que el equipo de producción ha tenido que “tapar las cámaras de sus teléfonos celulares para mayor seguridad”.

El legado de Affleck con Dunkin’

El último comercial de Affleck para el Super Bowl 2025 fue un éxito rotundo, protagonizado, dirigido y producido por él mismo. En aquel spot participaron figuras como Bill Belichick, exentrenador de los Patriots, su novia Jordon Hudson, además de Donnie Wahlberg, Druski, Jeremy Strong, Kevin Smith, Jason Mewes y su hermano menor Casey Affleck.

En 2024, Affleck ya había sorprendido con otro anuncio de Dunkin’ junto a Matt Damon y su entonces esposa, Jennifer López.

Una reunión de “Friends” y más sorpresas

El nuevo anuncio también incluirá una reunión especial de “Friends” con Aniston y LeBlanc, además de la participación de Jason Alexander y Alfonso Ribeiro, recordado por su papel de Carlton Banks en “El Príncipe de Bel-Air”.

Asimismo, Tom Brady regresará al comercial tras su participación en 2023, consolidando la mezcla entre estrellas de Hollywood y figuras del deporte.

La relación de Ben Affleck con Dunkin’

La conexión de Affleck con Dunkin’ no es casualidad. El actor ha confesado en varias entrevistas que es fanático de la marca: “¡Es increíble! Voy a Dunkin’ Donuts todos los días. Es muy raro, lo voy todos los días y la gente siempre me pregunta: ‘¿Dónde está? ¿Está cerca de aquí?’. Así que siento que estoy corriendo la voz”, declaró en 2019 cuando la cadena se expandió al sur de California.

Ha sido fotografiado en múltiples ocasiones con café helado de Dunkin’ y se ha convertido en el consumidor más famoso de la marca. Incluso lanzó una bebida especial llamada “Café Helado DunKings”, que incluye café helado clásico con notas de vainilla, crema y canela.