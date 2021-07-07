Estas son las 10 mejores películas del actor Ben Stiller.

Ben Stiller, es un actor, cómico, productor y director de cine estadounidense que a lo largo de su trayectoria se ha ganado los aplausos y el reconocimiento del público, ya que ha demostrado ser uno de los más talentosos y requeridos del mundo de Hollywood.

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Entre sus papeles más populares, se encuentran las películas Zoolander y Una noche en el museo. Además, este reconocido famoso es hijo de los actores y comediantes Jerry Stiller y Anne Meara.

Por eso, en esta ocasión, te presentaremos sus 10 películas más populares y queridas por el público.

10. Madagascar 3

La tercera entrega de las aventuras de Alex, el león, personaje al que presta su voz Stiller, que sigue de aventura con sus colegas Marty, Melman y Gloria.

9. Greenberg

Roger Greenberg necesita cambiar de vida. Para empezar, se muda por un tiempo a casa de su hermano en Los Ángeles, ciudad en la que conocerá a una aspirante a cantante que no ayudará a que aclare el panorama.

8. Megamente

Bernard tiene toda la vida por delante, una pena que se cruza en el camino de un supervillano en plena crisis existencial y terminó deshidratado y clonado.

7. Los Fockers

Gaylord Follen tiene una suerte a la altura de su nombre, algo que resulta especialmente peliagudo cuando choca con su suegro.

6. Una guerra de película

Tugg Speedman necesita remontar su carrera interpretativa, por eso se genera un buen drama bélico. El problema es que, una vez instalados en el set exterior del sureste asiático, la guerra se vuelve más realista de lo que esperaban.

5. Loco por Mary

Todo el mundo adoraba a Mary Jensen, especialmente el retraído Ted Strohehmann que, tras superar un desgraciado accidente con una cremallera, intentará volver a conquistarla.

4. Flirteando con el desastre

La vida plena que parece vivir Mel Coplin no lo es tanto como él quisiera. Su obsesión por descubrir quiénes fueron realmente sus padres biológicos convertirá esta agradable comedia en toda una road movie.

3. El imperio del sol

Esta historia sobre la ocupación japonesa de Shanghai no fue solo la carta de presentación de Christian Bale y el primer papel de peso de John Malkovich, también sirvió como estreno en pantalla grande a Stiller en un pequeño rol.

2. The Meyerowitz Stories

El escultor neoyorkino Harold Meyerowitz no ha sido el mejor padre del mundo, pero sus tres hijos, ya adultos, hacen lo que pueden para disimularlo.

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1. Una familia de genios

Tampoco es fácil ser hijo de Royal Tenenbaum, algo que Chas, su primogénito, sabe a la perfección. Su increíble don para las finanzas, y su innegable gusto para escoger, no impedirán el inminente choque de trenes familiar.

