Black Panther 2: ¿Quién será el villano de la esperada película?

La nueva entrega de la película Black Panther: Wakanda Forever estará marcada, sin duda, por la ausencia del protagonista Chadwick Boseman quien murió a causa de cáncer. Sin embargo, la producción de la cinta ya comenzó y se filtraron las primeras noticias.

Una de las novedades que podemos conocer de la nueva entrega de lo que parece ser que se convertirá en una franquicia, es que ya se conoce quién será el villano de la película que se centrará no en un personaje sino en la vida de toda Wakanda.

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Los seguidores del mundo Marvel tendrán que prepararse y agarrarse de algo para no caer al suelo de la sorpresa que traerá esta película. Es que al aparecer, los creadores han rescatado a uno de los personajes icónicos de este mundo y que, hasta ahora, había sido guardado.

“Tanto Wakanda como Atlantis son civilizaciones ocultas con tecnología avanzada y grandes capacidades militares que decidieron separarse del resto del mundo por su propia seguridad y, en cierto modo, por miedo”, explica la sinopsis de la película.

Mientras que Wakanda temía que se abusara de su tecnología, Atlantis temía que los habitantes de la superficie pudieran profanar la mítica ciudad como alguna vez sucedió.

“Sin embargo, sus temores se intensifican aún más cuando estas dos naciones, antaño ocultas, chocan entre sí. Wakanda y Atlantis tienen una historia sorprendentemente entrelazada. Wakanda es el único país del mundo con acceso al vibranium. Sin embargo, los rumores sobre su poder se extendieron por todo el mundo, y el padre humano de Namor fue enviado a buscar este raro material a la Antártida”, reza la sinopsis de la película.

Namor apareció por primera vez en un comic de 1939, se trataba de un hombre submarino -un alter ego de Aquaman- que aterrorizaba a las personas de la tierra por el maltrato que tenían para los mares.

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Habrá que esperar para saber más sobre la introducción de Namor en la nueva película.

