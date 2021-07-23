Destapan nuevos detalles de la película Black Panther 2.

Black Panther: Wakanda Forever es uno de los estrenos más esperados de 2022. Miles de cinéfilos esperan ansiosos la llegada de la cinta dirigida por Ryan Coogler junto a Joe Robert Cole, quienes se preparan para sorprender a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y aunque los detalles revelados son muy pocos, el portal Variety asegura que la actriz británica Michaela Coel formará parte de esta secuela de superhéroes. La celebridad es conocida por su interpretación en la serie I May Destroy You, Black Earth Rising, Chewing Gum y hasta episodios de Black Mirror.

Winston Duke, originario de Trinidad y Tobago, también es otro de los nuevos histriones que se preparan para aparecer en la esperada cinta de Coogler.

Te puede interesar: Toy Story: Recuerda a los villanos más odiados de la saga.

Y, aunque aún no se da a conocer la lista del reparto completo, se sabe de la participación de Letitia Wright como Shuri, Danai Gurira como Okoye, Lupita Nyong’o como Nakia, Daniel Kaluuya como W’Kabi y Angela Bassett como Ramonda.

Sin olvidar la presencia del mexicano Tenoch Huerta, quien debutará en Black Panther 2 con el papel de un villano. Algunos fanáticos aseguran que el artista, de 40 años, podría interpretar a Namor the Submariner.

La empresa Production Weekly también dio a conocer una sinopsis sobre Wakanda y Atlantis, que podría ser clave en la secuela directa de Black Panther de 2018.

“Tanto Wakanda como Atlantis son civilizaciones ocultas con tecnología avanzada y mayores habilidades militaristas que decidieron separarse del resto del mundo por su propia seguridad y, en cierto modo, por miedo. Wakanda temía que se abusara de su tecnología”, se puede leer en una entrada de Production Weekly.

El rodaje de la producción comenzó el mes pasado y el estreno está previsto para julio de 2022. Se espera que sea un éxito en taquilla, después de la popularidad de la primera entrega Black Panther con Chadwick Boseman en el 2018.

Black Panther 2 se estrenará con la ausencia de Chadwick Boseman

El director Ryan Coogler tiene un gran reto por delante, ya que tiene que escribir un guion sin Chadwick Boseman como protagonista.

Recordemos que, el actor estadounidense, falleció el 28 de agosto de 2020 debido a complicaciones con el cáncer de colón.

En su momento, Coogler ofreció una entrevista para el podcast Jemele Hill is Unbothered, donde confesó los retos de escribir Black Panther 2 con la ausencia de Boseman.

Esta es una de las cosas más profundas por las que he pasado en mi vida, tener que ser parte de mantener este proyecto de ‘Black Panther 2' en marcha sin esta persona en particular, que era como el pegamento que lo mantenía unido

En otra entrevista para el portal THR, el californiano también recordó a su entrañable amigo Chad.

“Tienes que seguir adelante si pierdes a seres queridos. Sé que Chad no habría querido que paráramos. De verdad que puedo sentir cómo me grita, insistiéndome para que siga adelante", expresó.

También te puede interesar: Ellos son los personajes más odiados de Los Simpson.