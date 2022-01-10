Fallece Bob Saget, protagonista de ‘Full House’, a los 65 años.

Bob Saget, protagonista de la serie Full House, murió este domingo 9 de enero a la edad de 65 años en Orlando, Florida.

El medio TMZ trascendió que el actor falleció a las 16:00 horas en Orlando, Florida, ya que lo encontraron inconsciente en la habitación de su hotel.

“Este día temprano, los agentes fueron llamados al hotel Ritz-Carlton debido a un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en el lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”, trascendieron los primeros medios estadounidenses.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, pero el hecho sucedió en medio de su gira de comedia que terminaría hasta mayo de este mismo año 2022.

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¿Quién era el legendario comediante Bob Saget?

Bob Saget se convirtió en una de las personalidades del entretenimiento más populares de Estados Unidos en los últimos años, ya que se ganó el corazón del público con su papel de patriarca en la serie de televisión Full House.

El histrión también participó en varios shows de comedia e inclusive en un roast de Comedy Central, donde se burló de sí mismo con bromas sarcásticas.

Bob Saget también fue uno de los conductores del programa America’s Funniest Home Videos, donde se desempeñó como presentador de 1989 a 1997.

Saget fue conocido por ser el narrador de How I Met Your Mother y por participar en una comedia llamada Raising Dad.

Fue uno de los pingüinos en Farce of the Penguins, el protagonista de Surviving Suburbia y también hizo un cameo destacado en Half Baked.

En Instagram cuenta con 1.4 millones de seguidores, red social donde está su última publicación del día de ayer.

Se trata de una foto desde el recinto Ponte Vedra Concert Hall, donde Bob dio su última función antes de su repentina muerte.

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