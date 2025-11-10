Britney Spears vuelve a Instagram y causa revuelo con un atrevido post

Solo cuatro días después de que su cuenta de Instagram desapareciera del mapa digital, la diva del pop, Britney Spears de 43 años, ha protagonizado un regreso explosivo y atrevido.

La estrella, conocida por su honestidad sin filtros, reapareció en la plataforma compartiendo la captura de pantalla de un video donde posa de forma súper-atrevida en lencería frente a su armario.

Un año de escándalos

Britney acompañó la imagen con un pie de foto tan extenso como filosófico, reconociendo el torbellino de los últimos meses. “¡Han pasado tantas cosas este año, es una locura!”, escribió.

Aunque su mensaje finaliza con una advertencia de que su post tiene "un lado confuso", la cantante lanza un llamado críptico que resuena con su vida pública: “Ponte tus zapatillas de ballet, haz un círculo y defiende tus límites”. El mensaje concluye con un guiño sobre los secretos de la confusión: "El diablo está en los detalles, pero ya hablaremos de eso”, finaliza Britney.

El contexto del drama, disputas y videos virales

El breve "apagón" de la cantante llega después de una racha de publicaciones inusuales que generaron profunda preocupación entre sus fans, sumado a una mediática disputa con su exmarido, Kevin Federline.

Poco antes de desactivar su cuenta, Spears subió un video bailando donde eran visibles moretones en sus brazos, acompañado de crípticos subtítulos que hacían referencia directa a sus hijos, Jayden James y Sean Preston.

Previamente, la diva tuvo que responder a las acusaciones de que su mansión en Los Ángeles estaba "sucia". Su respuesta fue viral: publicó un video luciendo un diminuto traje de baño, dando a entender que la mejor defensa es siempre un look arrollador.

La artista también reveló que sufrió una lesión "horrible" en la pierna mientras bailaba. En ese entonces, compartió un video llevando un mini vestido rosa brillante y una venda blanca alrededor de la rodilla derecha.

Con cada aparición en redes, Britney deja más preguntas que respuestas entre sus fanáticos y oleada de críticas entre sus haters.

