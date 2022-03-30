Bruce Willis dice adiós a la actuación tras ser diagnosticado con afasia.

Uno de los principales exponentes de películas de acción y leyenda actual del cine, dice adiós a la actuación. Bruce Willis, de 67 años, anunció su retiro de los sets de grabación tras ser diagnósticado con afasia.

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A través de una publicación en Instagram, Rumer Willis, hija del histrión, anunció que como familia han decidido tomar esta decisión por el bien de la salud del protagonista de Duro de Matar.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribió la joven.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, añadió.

“Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, ‘vive el momento’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”, cerraron.

Bruce Willis, una leyenda del cine

Entre sus títulos más importantes se encuentran Los Ángeles de Charlie: Al límite, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido, Armageddon, Los indestructibles, El Protegido y Duro de Matar, una de las sagas más taquilleras en la historia del cine.

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