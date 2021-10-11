Estas son todas las referencias de Pixar en Buscando a Dory.

Las referencias de Pixar cada vez son más frecuentes en sus películas; entre ellas Buscando a Dory. La cinta dirigida por Andrew Stanton se ganó nuestro corazón tras ver a la protagonista con memoria a corto plazo meterse en divertidos problemas.

Dory decide emprender un largo viaje en busca de sus padres con ayuda de Marlin y Nemo; la aventura está llena de diversión, nostalgia y muchas referencias de Pixar que solo algunos fanáticos notaron.

Buscando a Dory esconde más de un easter egg al igual que cintas como Toy Story, Cars, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Wall-E, Up: una aventura de altura, entre otras.

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¿Cuáles son las referencias de Pixar en Buscando a Dory?

El código A-113 llega desde un aula del Instituto de las Artes de California, donde se formaron grandes maestros de la animación de Pixar; sin embargo esta misteriosa cifra también aparece pegada en la cola de dos focas durante la película Buscando a Dory.

La camioneta de Pizza Planet es el vehículo más famoso de Pixar y en Buscando a Dory hace su aparición por la carretera cuando Dory y Hank roban el camión de transporte de peces.

En una de las escenas grabadas debajo del mar se puede apreciar un coche abandonado y en malas condiciones; se trata de Herbie, el vehículo con características humanas que también hemos visto en otras cintas de Pixar.

Algunos peces que escaparon del acuario de Buscando a Nemo también aparecen en Buscando a Dory para llenar de color y diversión la pantalla grande.

La escena de Dory en cuarentena es una de las más divertidas; dentro del centro de recuperación marina se puede ver la foto de la malvada niña Darla en un corcho.

En la misma escena se pudo apreciar un calendario con la palabra Wall-E, dejando claro que el sello Pixar nunca va a desaparecer.

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