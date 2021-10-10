Este es el sneak peek del primer capítulo de Lo que la gente cuenta.

El próximo lunes 11 de octubre a las 7:30 de la noche se estrena la nueva temporada de Lo que la gente cuenta.

El programa más terrorífico de la televisión mexicana regresa con capítulos que te harán saltar del miedo a través de la señal de Azteca 7.

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Recordemos que Lo que la gente cuenta se ha caracterizado por contar historias que han sido transmitidas de generación en generación; en esta temporada el suspenso será una constante en cada historia.

Nuevas historias de terror se darán a conocer

Las historias que se presentarán durante este 2021 en Lo Que La Gente Cuenta contarán con un entorno actual.

En el primer episodio logramos ver una historia en donde como pocas veces el mundo de los vivos y los muertos logran convivir de una forma muy peculiar.

Un joven con una vida normal es sorprendido por un espíritu del más allá; por un alma que no se fue de la mejor forma de este mundo.

Esto se suscitó mientras una pareja vive su amor de la mejor forma; sin embargo un visitante extraño no los deja disfrutar de su amor y los atormenta con sus constantes apariciones.

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Para conocer el desenlace de esta increíble historia, no te pierdas este lunes a las 7:30 pm Lo que la gente cuenta por la señal de Azteca 7.

