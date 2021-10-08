Este es el final alternativo de Toy Story 3 que pocos conocen.

No importa las veces que veamos Toy Story 3, pues el final siempre nos hará soltar una que otra lágrima tras ver a Andy marcharse a la universidad.

Recordemos que en la escena final de la película animada, Andy regala sus juguetes a Bonnie antes de abandonar la casa de sus padres y comenzar su nueva etapa universitaria.

La mencionada escena parte el corazón de más de un fanático; sin embargo existe otro aterrador final alternativo que es más doloroso que el anterior.

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Conoce el escalofriante final alternativo de Toy Story 3

Adrián Molina, creador del storyboard de Toy Story 3, rompió el silencio para el portal The Huffington Post; confesó que se llevó un gran susto tras leer el segundo desenlace de la trama.

“La única referencia que recuerdo sobre esto es una versión que los directores editaron, donde en un esfuerzo por acortar la película, simplemente mandaron a todos los juguetes al incinerador”, expresó el dibujante para el mencionado medio de comunicación.

Si eres fanático de Toy Story 3, seguramente recuerdas la escena donde los juguetes están a punto de ser triturados e incinerados por una máquina.

Para fortuna de los juguetes y de todos los espectadores, los muñecos de Andy se salvan para tener un final mucho más feliz.

Sin embargo, Adrián Molina confesó que el aterrador final alternativo se puso sobre la mesa para ser llevado a la pantalla grande y ante los ojos de millones de personas en el mundo.

Durante la entrevista a The Huffington Post, el dibujante de storyboards aclaró que todo se trató de una broma por parte de la producción de Toy Story 3.

Y es que los productores de la cinta animada querían ver la reacción de Adrián tras leer el trágico final de Woody, Buzz Lightyear, Rex, Hamm, Slinky, El señor cara de papa y otros más.

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