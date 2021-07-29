Estas son las cosas que no sabías de la película 'Mujer Bonita'. Te revelamos las mejores anécdotas de esta comedia romántica estelarizada por Julia Roberts y que nunca pasa de moda.

La cinta en la que la actriz comparte créditos con Richard Gere, fue dirigida por Garry Marshall, quien falleció a los 81 años por pulmonía, pero recaudó más de 400 millones de dólares alrededor del mundo.

Se dice que en el póster publicitario de la película se ve a Julia Roberts es un fotomontaje, pues fue la modelo Shelley Michelle, doble de Roberts en el film, quien aparece ahí.

El largometraje iba a llamarse '3000' por la cantidad de dólares que Edward debía pagar por Vivian por una semana y personajes también iban a ser otros, como Vivian, una adicta maleducada y Edward un millonario malhumorado.

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Julia Roberts y Richard Here no eran la primera opción

Julia Roberts y Richard Here no eran la primera opción para estelarizar 'Mujer Bonita', pues querían a la actriz Molly Ringwald. En la parte masculina, Christopher Reeve, Denzel Washington y Daniel Day Lewis fueron tres actores considerados para el papel principal.

Garry Marshall le hacía cosquillas en las plantas de los pies a Julia Roberts para obtener sonrisas más naturales, en distintos momentos de la filmación.

En cuanto a los vestuarios, hubo un abrigo rojo que Julia Roberts utiliza en las primeras escenas y costó solo 30 dólares porque era de un acomodador de cine.

El emblemático collar en la ópera es del diseñador francés Fred Joaillier, hecho de oro blanco de 18 quilates, diamantes y rubíes con un costo de 250 mil dólares y un guardia de seguridad de la joyería presenció cada escena al lado del director por cuestiones de seguridad.

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