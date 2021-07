El diablo viste a la moda: ¿Quién es el verdadero villano de la cinta?

A 15 años del estreno de la película El diablo viste a la moda, el elenco se reunió para un especial de la revista Entretaiment Weekly en el que los actores Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, entre otros, contaron sus experiencias.

Allí contaron que Nate, el personaje que interpreta Adrian Grenier, es en realidad el verdadero villano de la historia. El personaje que interpreta al novio de Andy (Hathaway) se separa de ella cuando la joven tiene un exponencial crecimiento laboral.

“Nate no había crecido, pero Andy sí”, reconoció Grenier en la entrevista. “Cuando todo eso salió por primera vez no me cabía en la cabeza”, señaló el intérprete de Nate, sobre la idea de que en realidad su personaje fuera el villano de la película.

Y explicó: “No lo entendía. Tal vez era porque no era un hombre maduro, al igual que Nate, al que probablemente le hubiera venido bien madurar un poco. Yo era tan inmaduro como él en ese momento, así que no podía ver sus defectos”.

El ahora también director estadounidense contó que después de pensar en la idea y de deliberar se dio cuenta que había otra perspectiva sobre el asunto.

“(Andy) Necesitaba más de la vida, y lo estaba consiguiendo. Él no podía apoyarla como ella necesitaba porque era un chico frágil y herido”, explicó.

La protagonista, Anne Hathaway se mostró comprensiva con el personaje de Nate. “No creo que todo el mundo sea completamente honesto consigo mismo sobre sus propios berrinches. Nate estaba de mal humor en su cumpleaños porque su novia no estaba allí”, sostuvo.

