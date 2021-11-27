Pez de aguas profundas de ‘Buscando a Nemo’ aparece en una playa.

Jay Beiler, joven estadounidense, encontró un Pacific Football Fish en la playa Black’s Beach, ubicada en San Diego, California.

El joven caminaba por la playa minutos antes del atardecer, cuando notó la presencia del animal a la orilla del mar, mostrándose impactado ante el descubrimiento.

Al principio, Jay pensaba que era una medusa, pero tras mirar detenidamente, se dio cuenta que se trataba de un inusual pez.

“Nunca había visto algo así… ese pez es tan asombroso y raro, es lo más loco y raro que he visto. Tan agradecido de haber estado ahí; se parece al pez que sale en Buscando a Nemo”, expresó el joven al medio NBC.

El estadounidense comentó que suele caminar constantemente por la misma playa, la conoce bien y sabe de algunas especies que habitan su alrededor.

Sin embargo, comentó que nunca había dado con ‘un organismo que pareciera tan temible como éste’.

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Científicos investigan al extraño 'Pacific Football Fish'

El Pacific Football Fish llamó la atención de decenas de personas que comenzaron a tomar fotografías y que ahora son virales por todo internet.

Expertos de la Institución de Oceanografía Scripps quedaron sorprendidos, asegurando que este tipo de pez solo habita en la profundidad del océano y no en la orilla del mar.

“Estos peces son muy raros y valiosos para la ciencia porque tenemos una visión muy limitada de ellos”, declaró Ben Frable, colaborador en Scripps, para la NBC.

Las fotografías del Pacific Football Fish fueron retomadas por millones de usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en hacer comparaciones con la película de Pixar, Buscando a Nemo.

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